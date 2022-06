Mina Settembre 2, drammatico incidente sul set: telespettatori senza parole. La popolarissima fiction di Rai 1 non ha avuto una genesi facile

Manca solo l’annuncio ufficiale della data di partenza, ma ormai non ci sono più dubbi. Nella prossima stagione televisiva di Rai 1 una delle colonne in prima serata sarà Mina Settembre 2, perché le riprese della fiction campione di ascolti sono terminate son successo.

Ma come ha confessato la regista, Tiziana Aristarco, intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, il lavoro è stato decisamente più complicato di quello che avevano previsto. Per scelta, infatti, la fiction è girata in esterno a Napoli dove è anche ambientata. perché lì vive Gelsomina ‘Mina’ Settembre, l’assistente sociale che è ormai entrata nel cuore degli italiani, e lì lavora.

Con una serie di annessi e connessi complicati che hanno costretto la produzione a rivoluzionare i programmi, compreso un drammatico incidente. Ad un certo punto infatti come ha raccontato la regista, è crollata una galleria nei pressi di Castel Dell’Ovo. E così la strada che per loro doveva rimanere chiusa, in modo da favorire le riprese, è stata riaperta ritardando le scene. In più Serena Rossi è stata fermata due settimane dal Covid e il pubblico si assembrava su balconi e finestre per osservare e riprendere con i cellulari, quindi hanno dovuto spesso optare per riprese in campo stretto.

Mina Settembre 2, molte novità in arrivo: la vita della protagonista sta per cambiare

Una serie di inconvenienti che però non hanno fermato la produzione, conclusa in tempo utile per poter vedere Mina settembre 2 molto probabilmente già nel prossimo autunno. Anche le repliche della prima stagione, trasmesse di recente da Rai 1 (e visibile ancora su Rai Play), sono state un successo e quindi l’attesa del pubblico aumenta.

Cosa succederà nella seconda stagione della fiction? Le poche anticipazioni che abbiamo fino ad ora confermano che il personaggio di Mina sarà ancora centrale nella storia. Dovrà infatti prendere una decisione definitiva tra il suo ex marito, Claudio, e la sua nuova passione, Mimmo. E quello dei due che sarà tagliato fuori come la prenderà?

Ma ci saranno anche nuovi ingressi nel cast. Come quello di Marisa Laurito che torna finalmente a girare una fiction importante vestendo i panni della zia di Mina mentre Antonia Liskova interpreterà un’analista.