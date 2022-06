“Riflettete prima di scrivere ca***te”, Mara Venier diventa una furia: il motivo – FOTO

Mara Venier non ha esitato a rimettere subito ordine dopo un commento sui social che era davvero poco delicato nei suoi confronti. Ecco cosa è successo e perchè la conduttrice di Domenica In ha risposto in quel modo.

Il 28 giugno Mara Venier, insieme ad Alberto Matano, è arrivata in treno da Roma a Milano. I due presentatori hanno assistito alla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, che li vedono confermati entrambi nei loro programmi ormai quasi storici. La Zia Mara sarà al timone di Domenica In, Matano è confermato a La vita in diretta.

Il 28 giugno, però, è un giorno molto speciale per Mara Venier, anche per altri motivi. La conduttrice ha infatti festeggiato ben 16 anni di matrimonio con l’ex editore Nicola Carraro, oggi in pensione. La coppia, che non ha potuto festeggiare in presenza, si è scambiata gli auguri dai rispettivi profili dei social network.

Mara Venier, cosa è successo sui social: è incredibile

Mara Venier ha sfoggiato su Instagram il bellissimo mazzo di rose rosse ricevuto da Nicola Carraro. Il bigliettino che li accompagnava recita: “Auguri amore mio! Mi dispiace non essere lì con te oggi, ma sappi che sarai per sempre nel mio cuore“. Sui social Carraro ha anche rimproverato la compagna: “Ora basta lavorare, ti aspetto a braccia aperte“.

Mara Venier ha risposto all’invito del marito: “Hai ragione amore, sappi che ti risposerei domani“. Questo scambio di battute chiarisce ancora una volta che il futuro di Mara Venier a Domenica In ed in televisione sembra sempre più incerto proprio a causa della volontà di Nicola Carraro, che la vorrebbe meno oberata dagli impegni professionali.

La battuta del fan che ha fatto perdere le staffe alla conduttrice

A rovinare il quadretto idilliaco dell’anniversario di matrimonio ci ha pensato un fan, che ha fatto un commento davvero indelicato. Commentando sotto la foto del matrimonio di Mara Venier e Nicola Carraro ha scritto: “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore“. La presentatrice di Rai 1 gli ha risposto subito con la sua nota schiettezza.

Queste le sue parole: “Sinceramente, sotto questo post Renzo Arbore non c’entra niente… Magari una riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca**ate!“. Insomma, La Zia Mara ha giustamente richiamato all’ordine i suoi fan. In più occasione ha mostrato di saper scherzare riguardo i suoi difetti e le precedenti relazioni, ma la citazione era fuori luogo.

Questo è il commento che ha fatto infuriare Mara Venier sui social:

Ecco il collage di foto realizzato da Nicola Carraro per festeggiare i 16 anni di matrimonio con Mara Venier:

View this post on Instagram A post shared by Nicola Carraro (@provo2000)

Questo, invece, l’annuncio del viaggio a Milano insieme a Matano per assistere alla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai: