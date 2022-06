Lutto in Rai: è morta annegata la protagonista di due celebri serie TV

Una notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo vista la tragica morte di un’attrice di ben due serie TV Rai

Una tragica perdita per il mondo dello spettacolo, soprattutto per com’è successo: l’annuncio ha sconvolto tutti, anche i fan che sono ancora increduli dinanzi a quanto accaduto.

Un tragico evento che, inevitabilmente, segnerà il mondo dello spettacolo, ma ancor più chi ha avuto l’opportunità di lavorare con lei, nonché tutti i suoi fan. Mary Mara aveva solo 61 anni ed il destino è stato molto beffardo nei suoi riguardi, vista e considerata la sua tragica fine. A qualcuno il suo nome non dirà granché, ma i veri appassionati di serie TV sanno bene che l’attrice statunitense ha recitato nei panni di Mrs. Sharkey e Sally Knight in Las & Order e Loretta Sweet in E.R.

I due sopracitati sono solo alcuni dei ruoli che lei ha occupato all’interno delle serie TV statunitensi, ma la sua professionalità è stata messa anche in Lost, Shameless, General Hospital e Criminal Minds. Alla lista delle sue comparse sul grande schermo, invece, può aggiungere oltre 20 personaggi interpretati lungo la sua carriera.

Crushed to learn of Mary Mara’s untimely passing. We performed together back in 2008 in Malcolm Danare’s “In Heat” at the Lost Playhouse in LA. She was plowing through the aftereffects of Chemo. Brave, brilliant, Uber-talented. Earth will be much less-colorful without her. R.I.P. pic.twitter.com/sj1U8c6hyK

— Jon Lindstrom (@thejonlindstrom) June 28, 2022