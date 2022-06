Isola dei Famosi 2022, cinque naufraghi si tatuano insieme: il soggetto è stupefacente

La decisione dei 5 naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, i quali intendono rispettare la promessa fatta già nel programma

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 si è consumata ieri sera, con l’ultima lunghissima ed emozionante diretta su Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi ha chiuso i battenti con ottimi riscontri dal pubblico.

La vittoria finale è andata a Nicolas Vaporidis. Niente di sorprendente o clamoroso, visto che sia il pubblico che gli scommettitori avevano puntato senza dubbio sul trionfo finale dell’attore romano che attualmente risiede a Londra.

Emozioni e riavvicinamenti si sono consumati nell’ultima puntata dell’Isola. Diversi personaggi e naufraghi si sono incontrati e riabbracciati, ma sono anche spuntate lettere e dediche commoventi per chiudere in bellezza.

Il tatuaggio a sorpresa degli ex naufraghi: ha un significato particolare

Ha fatto molto commuovere la lettera scritta da Edoardo e Guendalina Tavassi, i due fratelli naufraghi all’indirizzo di Nicolas Vaporidis. I tre, durante la permanenza all’Isola dei Famposi 2022, avevano legato moltissimo.

Un legame solido che riguarda altre persone. Non a caso ieri Guendalina ha annunciato la decisione di cinque ex naufraghi dell’isola di realizzare assieme lo stesso tatuaggio. Una scelta particolare ed originale per non dimenticare l’avventura in Honduras e soprattutto il loro legame iniziale.

Si tratta della stessa Guendalina e del fratello Edoardo, di Nicolas che ha appena vinto l’edizione, di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro. Tutti e cinque, come già detto molto legati e affiatati anche a mesi di distanza dall’inizio del reality, si sottoporranno al tatuaggio.

Ma cosa rappresenterà il disegno sulla pelle? I cinque si faranno tatuare una cucaracha, ovvero uno scarafaggio in lingua spagnola. Il motivo è chiaro: Guendalina e gli altri erano stati inserito nel gruppo dei cucaracha all’inizio dell’Isola dei Famosi, quando vi era ancora la divisione in squadra.

In ricordo di quell’unità e di quel periodo combattivo e sereno, i cinque ex concorrenti dell’Isola hanno deciso di regalarsi un ricordo molto originale. Non vediamo l’ora di trovare testimonianze fotografiche o video della realizzazione del tatuaggio. Così come non aspettiamo altro che scoprire se tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger potrà nascere qualcosa di reale anche lontano dall’isola honduregna.