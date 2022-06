“Gente ignorante e maleducata”: attacchi alla figlia, l’ex tronista di Uomini e Donne è furiosa

La ex tronista di Uomini e Donne è davvero furiosa dopo l’ultima offesa giunta sui social network, in particolare per la sua primogenita

La vita privata degli ex partecipanti di Uomini e Donne fa sempre parlare di sé. Una sorta di invito a nozze per i giornali ed i siti che si occupano di gossip e di storie personali o sentimentali.

In particolare l’ultima notizia riguarda una ex tronista, una donna che è stata molto nota all’interno del salotto di Maria De Filippi. Un personaggio che continua a far parlare di sé, sia per i tanti follower che vanta sui social network, sia per la sua vita privata.

Stiamo parlando di Ludovica Valli, una delle troniste più celebri degli ultimi anni a Uomini e Donne. Una bellissima ragazza che ha grande successo anche come influencer, la quale però ha subito degli attacchi o delle critiche dure negli ultimi tempi da personaggi poco gentili per così dire.

Ludovica Valli difende la figlia e pubblica gli screen delle offese sui social

Nel mirino di alcuni critici come detto non troppo sensibili è finita nuovamente la figlia, la piccola Anastasia. La primogenita di Ludovica Valli è stata ancora una volta oggetto di prese in giro su Instagram.

Già il mese scorso la Valli aveva denunciato pubblicamente il body-shaming a cui era stata sottoposta la piccola Anastasia, la quale era stata criticata da alcuni utenti per via delle sue forme paffute e non magrissime. Già all’epoca l’ex tronista si era giustamente adirata per l’esagerato interesse nei confronti della bambina.

Nelle scorse ore è capitato di nuovo. La piccola Anastasia è stata presa di mira con commenti non certo piacevoli: “Ma è troppo grossa, da chi avrà preso?“, ha scritto un follower della Valli commentando una foto in spiaggia della bimba. Ancora peggio un altro commento su Anastasia intenta a fare merenda, commentata così: “Spiegami che senso ha farla mangiare così che si sporca come un maiale”.

Ludovica non c’ha visto più e ha pubblicato una story per testimoniare il tutto con tanto di commento furioso: “Spiegatemi perché esiste ancora gente così ignorante e maleducata. Quando queste persone non esisteranno più? Quando?”.

Una bruttissima ferita per Ludovica Valli, che incredibilmente deve rispondere e fronteggiare commenti gratuiti e senza senso della gente, forse bisognosa di sfogarsi sui social per qualsiasi cosa.