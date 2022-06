Gemma e Ida insieme, ma Tina non ci sta: la sua reazione spopola sul web

Gemma Galgani e Ida Platano sono molto amiche anche al di fuori del programma, ma Tina non ci sta e commenta le loro storie

Le due dame di Uomini e Donne hanno costruito una meravigliosa amicizia anche al di fuori dei riflettori del dating show, tant’è vero che sui social si mostrano spesso molto affiatate tra di loro, raccogliendo qualche critica.

È un bel vedere Gemma Galgani con Ida Platano che si supportano e sostengono nonostante nel programma siano bistrattate entrambe e spesso prese di mira da Tina Cipollari. La dama torinese è molto legata anche al figlio della dama bresciana e le due passano molto tempo insieme, al di là delle telecamere del dating show che sono servite soltanto a farle incontrare.

Era da un po’ che Ida e Gemma non apparivano insieme sui social, a tal punto da pensare ad un litigio o discussione, ma le due hanno tolto ogni nuvolone dalla loro testa e messo in chiaro che la loro amicizia è indistruttibile. Come spesso accade, le due si sono mostrate insieme sul profilo Instagram prima dell’una e poi dell’altra in un momento di relax vissuto congiuntamente.

Tina Cipollari attacca Gemma e Ida: che stoccata!

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha ricondiviso le storie di Ida Platano che su Instagram, in compagnia di Gemma Galgani e parlando ai fan ha detto: “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica. Eccoci di nuovo insieme”. Immediato il commento di Tina Cipollari che, com’è noto, non nutre particolare simpatia per l’una o per l’altra: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati” alludendo al fatto che entrambe non riescono a trovare il giusto cavaliere al dating show.

Ida Platano ha repostato lo screen delle parole di Tina Cipollari facendosi grosse risate ed infischiandosene del suo commento che, ormai, fa parte del gioco. Adesso Uomini e Donne è in vacanza, ma tra non molto Maria De Filippi ed il suo staff saranno pronti ad accogliere nuovamente tutti i ragazzi del trono classico e del trono over che vorranno mettersi in gioco.