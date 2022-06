Epurazione Rai: due amate conduttrici escluse dai palinsesti 2022-2023

In Rai è stato presentato il programma di palinsesti per la prossima stagione con grandi conferme, nuovi ingressi e due pesanti addii

Quest’estate è all’insegna di una gran rivoluzione tra i vertici della TV di Stato che hanno deciso di cambiare le carte in tavola e dare uno scossone ai programmi in palinsesto: tutte le novità della prossima stagione.

A Milano si è tenuta la conferenza di presentazione dei futuri palinsesti Rai, in particolare quelli che riguardano l’anno 2022-23, a partire da settembre. Alcuni rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi sono stati confermati, altri meno, ma ciò che è certo che la prossima stagione si aprirà con Mara Venier il 16 settembre che porterà in scena Domenica In Show e seguirà con Amadeus in tre appuntamenti: 17, 24 settembre e 1 ottobre andrà in onda Arena ’60-’70-’80-’90 su Rai Uno. Tra le immancabili conferme anche Carlo Conti con Tale e Quale Show e Milly Carlucci con Ballando Con Le Stelle con l’ultima puntata prevista per il 23 dicembre.

Per quel che riguarda le attesissime fiction, sono state confermate: Esterno Notte sull’uccisione di Aldo Moro, Il nostro Generale, Sopravvissuti con Lino Guanciale, Il commissario Montalbano, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, i nuovi episodi di Imma Tataranni, Mina Settembre 2, Il Giro del Mondo in 80 giorni, Che Dio ci aiuti 7, Lolita Lobosco, Un Passo dal Cielo, Il Commissario Ricciardi, Rocco Schiavone, la nuova Mai più come prima con Francesco Arca, Sei Donne, Il Maresciallo Fenoglio con Alessio Boni, Fiori sopra l’Inferno con Elena Sofia Ricci, Circeo con Greta Scarano, Vivere non è un gioco da ragazzi con Stefano Fresi e Nicole Grimaudo.

Palinsesto Rai 2022-23: nuovi ingressi e addii, c’è Alessia Marcuzzi

Dopo tanti anni di carriera a Mediaset, Alessia Marcuzzi è tornata in Rai dove ad attenderla c’è il programma Boomerissima a partire dal 22 novembre, su Rai Due. Sullo stesso canale approda anche Ilaria d’Amico con Che c’è di nuovo, e ancora Stefano De Martino che, oltre al Bar Stella, sarà in onda con Sing Sing Sing ed Elisabetta Gregoraci porterà in scena Nudi per la Vita.

Tuttavia, in tutto questo marasma ci sono due addii rumorosi: Detto Fatto di Bianca Guaccero e Dedicato di Serena Autieri. Le due conduttrici dove saranno ricollocate?