Decisione inaspettata per Chiara Ferragni: sarà addio

Cambierà molto nella vita di Chiara Ferragni, la quale ha preso una decisione a sorpresa che in queste ore sta già facendo il giro del web

La notorietà pesa molto per chi è da considerarsi l’influencer più famosa e di maggior successo al mondo. Ovvero Chiara Ferragni, l’imprenditrice italiana che fa parlare di sé in qualsiasi ambito e per qualunque decisione.

La Ferragni sta vivendo un momento positivo, visto che il matrimonio con Fedez va a gonfie vele e l’amato marito-rapper sembra aver recuperato pienamente dalla difficile operazione al pancreas. Inoltre Chiara si gode i suoi due figli da mamma sensibile e responsabile.

Ma nelle ultime ore è spuntata una decisione che ha lasciato di stucco moltissimi follower della Ferragni. Un cambiamento in vista per la giovane e seguitissima influencer, che dovrebbe così dare un taglio al proprio passato.

Chiara Ferragni, addio alla sua vecchia casa: ecco quanto ricaverà dalla vendita

La decisione di cui si parla molto è decisamente dura per Chiara Ferragni. La quale ha annunciato di voler dire addio alla sua abitazione in quel di Los Angeles, in California. La Ferragni ha infatti messo in vendita la casa acquistata nel 2017.

Una dimora a cui la donna teneva molto, visto che è stata la sua prima casa americana e quella dove è praticamente nato e cresciuto Leone, il primogenito dei Ferragnez. Inoltre è stata resa nota al pubblico nella puntata di Emigratis, il programma di Pio e Amedeo intenti a ‘rompere le scatole’ ai connazionali in giro per il mondo.

La casa della Ferragni messa in vendita si trova nella zona di West Hollywood, una zona residenziale e piuttosto in voga. L’abitazione è posta su una strada alberata, dunque molto quieta e senza rumori. Si sviluppa su un singolo piano, ha quattro letti e tre bagni, l’arredamento è moderno e ha una grande zona living: un open space che comprende soggiorno e cucina.

Ma quanto guadagnerà Chiara Ferragni dalla vendita della sua prima casa californiana? il prezzo di vendita è fissato a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2 milioni e mezzo di euro. Una cifra molto elevata, dato che il mercato immobiliare negli USA ha parametri completamente diversi da quello italiano.