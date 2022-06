Charlene di Monaco, l’indizio dice tutto: rottura definitiva

Ancora scalpore sulle decisioni e sui gesti di Charlene di Monaco. La principessa sembra ormai ai ferri corti con la famiglia reale

Uno dei personaggi più chiacchierati del gossip internazionale resta sempre Charlene di Monaco. La consorte di Alberto e principessa di Montecarlo che sta attraversando un’annata a dir poco complicata per mille motivi.

Charlene infatti si è dovuta destreggiare tra vari problemi di salute. In particolare l’infezione all’orecchio che l’ha costretta per alcuni mesi a ritirarsi dalla vita pubblica di Montecarlo e rifugiarsi in una clinica in Svizzera.

Ma non mancano anche le dicerie quotidiane sulla vita privata della principessa. Charlene infatti viene spesso indicata come scontenta del matrimonio con Alberto di Monaco e addirittura costretta contrattualmente a partecipare alle occasioni pubbliche ed agli eventi di gala.

Un indizio, sottolineato dal tabloid Daily Express, potrebbe rivelare una clamorosa decisione per Charlene ed una presunta rottura definitiva con Alberto.

Il cambio di anello sorprende tutti: un gesto di addio da parte di Charlene?

L’indiscrezione, comprovata da fatti ed immagini, è la seguente. Charlene di Monaco avrebbe indossato nelle ultime apparizioni pubbliche, come il Festival della Televisione di Montecarlo, un nuovo anello.

Tale decisione, secondo la stampa scandalistica, rappresenterebbe un gesto inequivocabile: Charlene vorrebbe in qualche modo far capire di non essere più serena nel rapporto con Alberto, sostituendo l’anello di fidanzamento con un altro gioiello.

Si tratta di un Trinity di Cartier ed è pur sempre un regalo di anniversario di suo marito Alberto. L’anello di Charlene è composto da cinque diamanti taglio brillante per un totale di 0,04 carati. La sua larghezza è di soli 3,5 mm e vale circa 2.326 euro.

Un anello che a Charlene evidentemente piace di più, nonostante abbia un valore sia economico che simbolico decisamente inferiore rispetto al Cartier che Alberto le ha donato per la proposta di matrimonio. La principessa inizialmente era molto legata a quest’ultimo gioiello, ma ultimamente ha scelto di sostituirlo con qualcosa di più sobrio e dal significato diverso.

Chissà se questo cambio di accessorio rappresenta effettivamente una scelta studiata a tavolino, un gesto chiaro nei confronti di Alberto. Oppure magari Charlene ha solo preferito abbinare un nuovo anello al suo abbigliamento nelle ultime uscite mondane.