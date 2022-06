Anticipazioni Una Vita, Genoveva pianifica un rapimento: David e Valeria si ritrovano

Nelle prossime puntate di Una Vita continuerà a tener banco la vicenda che vede protagonista Genoveva: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola sta arrivando ad un punto di svolta con l’ennesima questione che presto andrà ad essere risolta. Come finirà tra Genoveva ed Aurelio? Intanto David e Valeria si trovano di nuovo.

Aurelio e Genoveva stanno lottano uno contro l’altra, da un lato la Salmeron ha tutte le intenzioni di scoprire il piano che il Quesada sta portando avanti e sabotarlo, dall’altro quest’ultimo è stanco delle continue intromissioni di sua moglie e, dopo aver scoperto che è lei la mandante dell’omicidio di sua sorella Natalia, ordina il maggiordomo di farla fuori. Tuttavia, anche Marcelo si schiera dalla parte della dark lady di Acacias e non riesce a mettere fine alla commissione di Aurelio.

A peggiorare le cose c’è la gravidanza di Genoveva, intenzionata ad abortire e per farlo minaccia Ignacio, l’unico che può procurarle contatti per poter perdere il feto. Quando il Quesada scopre che la Salmeron è incinta farà di tutto per opporsi alla decisione di voler abortire.

Anticipazioni Una Vita, Genoveva scopre tutto e rapisce Rodrigo

Genoveva scopre che il vero obiettivo di Aurelio è arrivare a Rodrigo, pertanto lo rapisce e gli offre come unica fonte per liberarsi la possibilità di riavere Valeria in cambio della formula del gas nervino che sta cercando di ottenere il Quesada. Rodrigo riesce a fuggire dalle grinfie della dark lady senza sottostare a nessun ricatto e si mette sulle tracce di Valeria. Nel frattempo, Marcelo scopre che la Salmeron ha un appuntamento con un’ostetrica per abortire. Intanto David viene attaccato da qualcuno di cui, al momento, non si conosce l’identità e quando torna a casa ferito scatta un nuovo bacio con Valeria.

Felipe riceve un ultimatum da Dori che è stanca del suo comportamento: l’infermiera vorrebbe ridurre le dosi dei farmaci. Quando l’avvocato nella notte ha un’altra crisi mette a nudo tutte le sue insicurezze all’infermiera. Quest’ultima appunta tutto su un quaderno e Felipe scopre che diventa soggetto di discussione con un’altra donna misteriosa.