Alba Parietti ancora scossa dal terribile lutto: il messaggio strappalacrime – VIDEO

Alba Parietti ancora scossa dal terribile lutto: il messaggio strappalacrime. Il ricordo della soubrette è stato davvero toccante

Il 27 giugno del 2017 se ne andava il grande Paolo Limiti, uno dei conduttori e parolieri più apprezzati nella storia della nostra televisione. La sua passione per la musica è rimasta proverbiale e la Parietti non ha potuto non omaggiarlo.

Sono passati esattamente cinque anni dalla scomparsa del grande Paolo Limiti. Il suo modo di fare televisione era differente, con uno stile unico che sapeva catturare l’attenzione degli spettatori con la massima educazione e pacatezza. La musica, sua grande passione, come minimo comun denominatore delle trasmissioni condotte. Gli aneddoti su Marylin Monroe e i favolosi anni ’50, con salotti sempre pieni di ospiti di assoluto livello. Verrebbe da dire il frutto di una tv che ormai non esiste più e che viene ricordata con grande affetto anche da esponenti più giovani e attuali. Alba Parietti, tra tutti, ha voluto dedicare un pensiero sentito e profondo a Paolo Limiti, postando un bel messaggio sul proprio profilo Instagram. La showgirl piemontese lo ha omaggiato postando un video di una sua ospitata insieme al divo francese Alain Delon nella trasmissione Paolo Limiti Show del 2003. Il messaggio a corollario è piuttosto eloquente: “Ciao Paolo Limiti, grande maestro di noi tutti”.

Alba Parietti, il bellissimo ricordo sui social di Paolo Limiti: sono passati 5 anni dalla scomparsa – VIDEO

Ieri erano esattamente cinque anni dalla scomparsa di Limiti, avvenuta il 27 giugno 2017. Purtroppo a portarlo via è stato un brutto male al cervello, diagnosticato nel 2016 dopo un malore. Nonostante le cure, dopo appena 12 mesi, il suo cuore ha smesso di battere. Ad annunciarne la morte per primo fu Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito di Mara Venier, con un lungo post sui social. Il tono è più o meno lo stesso utilizzato nel commosso ricordo di Alba Parietti. Per chi se lo fosse dimenticato, ricordiamo che Paolo Limiti nel corso della sua lunghissima carriera ha avuto modo di realizzare come autore dei testi storici per brani quali La voce del silenzio di Mina e Buonasera Dottore di Claudia Mori. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Demis Roussos, Mia Martini, Al Bano e Romina Power e tanti altri ancora.

Sul piccolo schermo si era ritagliato uno spazio importante alla conduzione di trasmissione come Ci vediamo in tv e Domenica In. Molto nota anche la sua storia d’amore con la showgirl Justine Mattera, con cui è stato sposato dal 2000 al 2002.