Uomini e Donne, arriva l’ultimatum di Ida Platano: cos’è successo

Ida Platano avrebbe dato un ultimatum a Uomini e Donne. Questa l’indiscrezione clamorosa a poche settimane dall’inizio delle riprese della nuova stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di gossip Amedeo Venza, nella prossima edizione di Uomini e Donne dovrebbero esserci due assenze clamorose. Si tratterebbe di Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri, entrambi cavalieri del Trono Over. Le motivazioni di questa scelta sarebbero trapelate proprio in questi giorni.

La fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne ha anche visto la decisione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di non provare ancora a frequentarsi. Da una parte era evidente che la parrucchiera siciliana fosse ancora innamorata del suo ex, mentre dall’altra si intuiva che il sentimento non era più ricambiato da molto tempo.

Ida Platano, il perchè dell’ultimatum a Uomini e Donne

Durante una puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi prese le difese di Ida Platano, spiegando come mai avesse tante difficoltà a trovare un nuovo compagno dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. La conduttrice spiegò che la dama si affidò a lungo alle cure di uno psicoterapeuta per riuscire ad elaborare il lutto della relazione finita.

La dama siciliana confermò quanto detto dalla De Filippi, aggiungendo che da allora ha capito quale tipo di uomo vuole avere accanto. Soprattutto, la dama ha spiegato di non voler più soffrire per amore. Forse anche per questo Ida Platano avrebbe dato un clamoroso ultimatum alla trasmissione di Uomini e Donne.

Cosa avrebbe chiesto la dama siciliana agli autori Mediaset

Secondo quanto riporta Blasting News, Ida Platano ha detto chiaramente agli autori di Uomini e Donne che, se Riccardo Guarnieri sarà presente in trasmissione, lei lascerà per sempre il programma. Data l’amicizia che la lega a Maria De Filippi da ormai molti anni, i fan danno per sicuro l’addio dell’imprenditore.

La conferma di questo retroscena smentirebbe di fatto che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si fossero messi d’accordo per allungare il più possibile la loro frequentazione. La progressiva scomparsa di Gemma Galgani dalle trame di Uomini e Donne fa inoltre pensare che Ida Platano sarà la protagonista assoluta della prossima edizione.

