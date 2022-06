Uomini e Donne, sta per tornare uno dei volti più discussi di sempre: i fan tremano

C’era un momento in cui Tina Cipollari non era la parte più agguerrita di Uomini e Donne ed i fan assistevano atterriti alle discussioni

Un appello ad alta voce da parte dell’ex opinionista del dating show di Maria De Filippi che si dice sul piede di guerra, specialmente col Trono Over. Sui social ha parlato chiaro, sta alla padrona di casa accogliere l’appello.

Uomini e Donne va avanti da anni ormai e proprio per la sua longevità può avere il vanto di contare tantissimi volti passati al programma. Chi più, chi meno, ogni personalità ha lasciato la propria orma in senso positivo o negativo che sia. Dame, cavalieri, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, opinionisti, l’unica certezza è sempre stata solo Maria De Filippi che da sempre porta avanti la scialuppa.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli attuali opinionisti, sono stati accompagnati da altri personaggi che hanno fatto molto discutere ed hanno fatto la storia del programma. Un tempo, agguerrita contro Gemma Galgani, non c’era solo l’opinionista attuale, ma la dama torinese ne ha presi di paroloni anche da un altro personaggio che si dice pronto a tornare.

Uomini e Donne, Karina Cascella e l’appello a Maria De Filippi sui social

Karina Cascella è stata nel pool di opinionisti dal 2005 al 2008, 2012-2013 e per finire nel 2018 e, nel corso degli anni, ha sempre fatto molto discutere la sua presenza al dating show di Maria De Filippi. Ad ogni modo, inevitabilmente, lo show che ha portato in TV ha anche raccolto tanti consensi e per questo la produzione ha spesso deciso di riconfermarla. Ormai, però, sono 4 gli anni di stop dalla sua ultima apparizione su Canale 5 e non è escluso che l’opinionista possa tornare.

In particolare, tramite il suo profilo Instagram, Karina Cascella ha risposto alle domande dei fan proprio sulla sua esperienza ad Uomini e Donne: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni specie del Trono Over”. Poi spazio anche ad una domanda su di un’ipotetica partecipazione al GF Vip 7 cui ha risposto: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.