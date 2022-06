Temptation Island andrà in onda o arriva la cancellazione? L’annuncio di Bisciglia – VIDEO

Filippo Bisciglia ha finalmente preso la parola per spiegare quale sarà il futuro di Temptation Island. Spinto dai propri fan che lo hanno inondato di messaggi e richieste di chiarimento, ha condiviso un breve video.

Il nome di Filippo Bisciglia è indissolubilmente legato a Temptation Island, dove è stato conduttore per ben otto stagioni consecutive. Il conduttore, però, ha guadagnato la popolarità al GF, dove si distinse per le sue doti di latin lover. Entrò come fidanzato di Flora Canto, attuale compagna di Brignano, ma la lasciò in diretta per Simona Salvemini.

Dopo la fine del GF, Filippo Bisciglia incontrò Pamela Camassa, con cui è fidanzato da oltre dieci anni. Si è dunque dedicato con passione ai tradimenti ed alle dinamiche di altre coppie burrascose, senza mai dimenticare il suo lato umano. Come ha voluto sottolineare più volte, ogni stagione del programma si creava una nuova famiglia con il cast e i tecnici.

Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: tornerà in Tv?

Filippo Bisciglia ha voluto pubblicare un video su Instagram, dove ha voluto rispondere alle pressanti domande degli spettatori che volevano maggiori chiarimenti riguardo la sorte di Temptation Island. Secondo quanto rivelato da TvBlog, la fine dell’amatissimo programma sarebbe frutto di una decisone di Maria De Filippi e della casa di produzione Fascino.

Non sono ancora del tutto chiari i motivi che hanno spinto la regina di Mediaset a prendere questa decisione, anche se sembrerebbe che la drastica scelta sia dettata da problemi riguardanti i diritti televisivi. Inizialmente, il pubblico sperava che le riprese fossero semplicemente posticipate a settembre a causa di alcuni problemi contrattuali, ma adesso è chiaro che la trasmissione non verrà mai più riproposta nei palinsesti estivi.

“Anche a me fa molto male”: il presentatore deve tutto al format

Bisciglia ha spiegato sui social network: “Anche a me fa molto male non fare Temptation Island quest’anno. Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato, dalla prima all’ultima“. C’è un po’ di malinconia nelle sue parole: è dispiaciuto tanto quanto i fan, e riconosce che la sua popolarità arriva proprio dal programma che non ci sarà più.

Il video di Filippo Bisciglia è dunque servito a condividere lo stato d’animo del presentatore, che è lo stesso degli spettatori rimasti orfani del loro programma preferito. Il conduttore ha evitato in ogni modo di dare un parere riguardo la cancellazione. Non ha neanche fornito ulteriori dettagli riguardo cosa sarebbe davvero successo.

Ecco il video con cui Bisciglia ha voluto commentare la fine della sua esperienza come conduttore a Temptation Island dopo ben otto anni:

Qui, invece, Filippo Bisciglia ha voluto ricordare come è andata a finire la sua esperienza al Grande Fratello nel 2006, quando arrivò secondo: