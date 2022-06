Rivoluzione Mediaset! Mazzata per i telespettatori di Una Vita e Brave and Beautiful: si cambia

Mediaset ha annunciato una vera e propria rivoluzione riguardante ‘Una Vita’ e Brave and Beautiful’: andiamo a vedere cosa cambia da luglio.

Sono tante le novità in arrivo con il nuovo palinsesto della Mediaset. Infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione riguardante due delle serie più viste come ‘Una Vita’ e ‘Brave and Beautiful’: cosa sta succedendo ai piani alti di Cologno Monzese.

La programmazione di Mediaset è pronta da cambiare in vista di luglio 2022. Infatti tutte le novità riguarderanno soprattutto il day-time. Una di queste riguarderà la serie turca ‘Brave and Beautiful‘. A sorpesa la soap opera che vede protagonisti i personaggi di Cesur e Suhan chiuderà definitivamente i battenti dopo un’annata decisamente positiva dal punto di vista Auditel, cominciata la scorsa estate.

Sempre riguardante il day-time, dovrebbe essere accorciata anche la soap opera spagnola ‘Una Vita‘. Scendendo nel dettaglio, con luglio alle porte, la grande novità riguarderà soprattutto la serie turca, con i fan che dovranno dire addio ai loro beniamini. Il prossimo giovedì 30 giugno è prevista la messa in onda dell’ultima puntata di sempre della soap con Cesur e Suhan. Da luglio in poi non ci sarà più spazio per gli episodi di questa soap che ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5. In Turchia quindi si è scelto di sospendere la soap dopo una stagione di messa in onda.

Mediaset, addio a ‘Brave and Beautiful ed accorciata ‘Una Vita’: arriva una nuova soap

Dopo l’addio alla soap opera turca, Mediaset è dovuta subito correre ai ripari. Infatti i vertici si sono messi subito all’opera per cercare una nuova soap opera da mandare in onda. La nuova serie, quindi, risponde al nome di ‘Terra Amara‘, che proviene sempre dalla Turchia. Inoltre la soap ha registrato ascolti record anche in Spagna, in quella che fino a qualche anno fa era la fascia oraria della soap Il Segreto. Terra Amara dovrebbe essere trasmessa dalle 15:45 alle 16:40 circa, sempre su Canale 5.

Allo stesso tempo ci saranno novità anche per Una Vita che andrà incontro a un cambio programmazione a partire dal mese di luglio. Le puntate della soap opera spagnola quindi saranno accorciate e saranno trasmesse dalle 14:10 alle 14:45 circa, proprio come accade già nella programmazione feriale. Per tutto il mese di luglio, quindi, saranno sospesi i doppi appuntamenti. Di domenica, invece, l’appuntamento è previsto dalle ore 14:25 alle 15:05 circa, poi ci sarà spazio per la messa in onda di Grand Hotel. Queste sono quindi le novità previste da Mediaset almeno per il mese di luglio.