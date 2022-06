Netflix, adesso è ufficiale: l’ultima novità fa felici gli utenti

In queste ore è arrivata una grande ufficialità da parte di Netflix. L’ultima novità manda gli utenti al settimo cielo: tutti i dettagli.

Alla fine Netflix ha deciso di dare l’ufficialità, con una grande novità che è in arrivo per tutti gli utenti. Andiamo quindi a vedere come sarà rivoluzionata la strategia del colosso di Reed Hastings: cosa sta succedendo.

Alla fine dopo giornate di indiscrezioni il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha dato una grande conferma al Festival della pubblicità di Cannes. Infatti il gigante dello streaming video ha partecipato per la prima volta, presenziando non a caso all’evento. Infatti ai microfoni Sarandos ha affermato: “Abbiamo lasciato fuori dal tavolo una fetta di clienti, che sono quelli che dicono: hey, Netflix è troppo cari per e la pubblicità non mi darebbe fastidio“.

Proprio con queste parole Ted Sarandos, il CEO di Netflix, ha confermato che il servizio di streaming introdurrà nei prossimi mesi un nuovo piano di abbonamento più economico e supportato dalla pubblicità. Come tutti oramai sapranno, al momento Netflix non prevede pubblicità né prima né durante la riproduzione di contenuti. Le uniche inserzioni riguardano i film suggeriti al termine del contenuto visto. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà sulla piattaforma a breve.

Netflix, arriva l’annuncio del Ceo: a breve ci sarà l’abbonamento con le pubblicità

Quindi in un’intervista rilascaita da Ted Sarandos in occasione del Festival della pubblicità di Cannes, Netflix ha confermato la grande novità in arrivo. Infatti proprio la manifestazione ha premiato il CEO di Netflix con il Leone per la persona dell’anno dell’industria dell’intrattenimento. Il fatto che è la prima volta per la piattaforma streaming al festival transalpino non dovrebbe essere un caso. Il gigante dello streaming video è alla caccia di partner pubblicitari per il nuovo piano di abbonamento.

Il CEO di Netflix ha quindi specificato come verranno inserite le pubblicità sulla piattaforma: “Aggiungeremo un piano con pubblicità, ma non aggiungeremo spot al Netflix che conoscete oggi“. Da questo punto di vista non ci sarà nessun cambiamento in vista dunque sotto questo profilo per gli altri piani offerti da Netflix. Questa mossa arriva in un periodo di difficoltà per la piattaforma che negli ultimi mesi ha perso abbonati ed ha annunciato nuovi licenziamenti. Un nuovo piano economico potrebbe portare ad un nuovo boom di iscritti.