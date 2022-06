Un controllo anti-abusivismo su una bancarella che vendeva, senza alcuna autorizzazione, merce destinata al consumo alimentare. Tanto è bastato per scatenare l’ira di una folla inferocita che ha accerchiato gli agenti della polizia municipale per poi aggredirli. Siamo a Napoli, zona della stazione centrale, in via Bologna. Cinque agenti della polizia municipale, durante un controllo di routine, sequestrano la merce venduta abusivamente dal chiosco improvvisato di una cittadina nigeriana. Bastano pochi secondi: una folla violenta di cittadini stranieri accerchia i vigili e passa subito alle vie di fatto. Schiaffi e spintoni per gli agenti, nonché lancio di alimenti sull’auto e sulla camionetta di servizio.

Agli agenti, sopraffatti numericamente dalla folla, non resta che andar via. Medicati all’ospedale, non hanno comunque subito lesioni rilevanti. La paura è però stata tanta. Erano le 20:45 circa quando gli agenti stavano provvedendo a sequestrare la merce dal chiosco della donna. La quale, una 30enne, ha cominciato subito a dare in escandescenze, cominciando a lanciare gli alimenti stessi sull’auto della polizia municipale. Almeno un centinaio di persone, stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti stessi, è allora scesa in strada per dare man forte alla donna.

Nappi (Lega): “Taser alla polizia municipale”

Le reazione politiche, in città, non si sono fatte attendere. “Basta con il fenomeno indegno del suk abusivo che si svolge tutte le notti in Piazza Garibaldi”, afferma in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli in quota Lega. “Si tratta di uno dei tanti episodi, che emerge soltanto grazie all’attenzione, alle denunce, e al lavoro che la Lega svolge sul territorio, altrimenti sarebbe passato sotto silenzio. La situazione nella zona della stazione centrale è totalmente fuori controllo, chiediamo che anche gli agenti di polizia municipale siano dotati di taser, per garantire l’incolumità di chi è chiamato a far rispettare la legge”.