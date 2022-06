È morto un gigante della cultura Italiana: l’annuncio in diretta a Unomattina

A Unomattina estate è stata annunciata la morte di un gigante della cultura italiana: telespettatori sconvolti di fronte le parole dei conduttori

La mattinata di Rai Uno è iniziata con Maria Soave e Massimiliano Ossini che hanno sciorinato una serie di argomenti, tra cui il triste annuncio di due grandi perdite per l’Italia che hanno lasciato senza parole il pubblico.

A Unomattina Estate Maria Soave e Massimiliano Ossini sono tornati per una nuova settimana di programmazione e tenere compagnia ai telespettatori di Rai Uno, cercando di portare a casa ottimi risultati in termini d’ascolti. Come tutti i giorni, la coppia di conduttori prova a proporre in TV argomenti d’attualità e che possano interessare al loro pubblico.

Inevitabilmente è stato ricordato l’uomo più ricco d’Italia, Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica che si è spento a 87 anni all’ospedale San Raffaele di Milano dov’era ricoverato. Al cordoglio si è aggiunto anche Mario Draghi che ha espresso la profonda tristezza per la perdita di un personaggio di spessore per l’Italia: “Del Vecchio è stato un grande italiano: ha portato la comunità di Agordo e il Paese intero al centro del mondo dell’innovazione. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo e mie personali”.

Unomattina Estate, il cordoglio dei conduttori per Raffaele La Capria

Questa mattina l’apertura di Unomattina Estate è stata molto triste perché Maria Soave ha dovuto annunciare la scomparsa di Raffaele La Capria: “Dobbiamo fare un ricordo doveroso. Oggi si è spento a Roma Raffaele La Capria. È stato un grande scrittore, uno sceneggiatore e un saggista. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre. È stato il cantore della Napoli che definiva ‘una foresta vergine che inghiotte ogni cosa’”.

Un ricordo profondo quello della conduttrice di Unomattina Estate che ha continuato: “Di lui ricordiamo che ha vinto il Premio Strega nel 1961, ma anche un Leone d’oro. Celebre la sua famosa frase su Napoli: ‘Una città che ti ferisce o ti addormenta, o tutte e due le cose insieme'”. Raffaele La Capria è nato a Napoli, cui evidentemente molto legato, nonostante per un lungo periodo abbia vissuto a Roma.