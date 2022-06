Meteo, nuova settimana con caldo in intensificazione: temperature record!

Si apre una nuova settimana con un meteo caratterizzato da un caldo in netta intensificazione. Le temperature raggiungeranno valori record: i dettagli.

Ancora nel corso di questa settimana avremo una situazione meteorologica ancora più rovente sull’Italia. Infatti il caldo continuerà ad intensificarsi, con temperature record su diverse regioni: cosa sta succedendo.

Anche questa settimana si aprirà nel segno dell’anticiclone Caronte per la penisola italiana. Infatti il robusto flusso di aria calda, proveniente direttamente dalle roventi terre sahariane è ancora una volta il responsabile di questo ennesimo periodo votato non solo al bel tempo, ma soprattutto a un caldo esageratamente intenso e insolito per il periodo. Quindi anche nel corso di questo lunedì avremo un fronte caldo sempre più rovente. Questa configurazione porterà anche a temperature da record.

Infatti nel corso delle prossime 24 ore, le colonnine di mercurio potrebbero arrivare fino alla soglia dei 40°C. Su tutta l’Italia avremo un alito bollente raggiungerà gran parte del Centro-Sud ed in particolare le due isole Maggiori. Le temperature più elevate verranno infatti registrate in Sardegna e Sicilia. Quindi anche nei prossimi sette giorni non si intravede ancora una via d’uscita dall’anticiclone africano che continua a soffiare sulla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul Paese.

Meteo, nuova settimana col picco di caldo africano: tutte le previsioni

Questa nuova settimana quindi avremo l’anticiclone africano pronto a caratterizzare, mantenendo condizioni di prevalente stabilità sull’Italia e temperature molto elevate con caldo e afa in ulteriore intensificazione rispetto alla domenica. Attenzione però perché un vortice che sta stazionando nelle isola Britanniche, ben presto potrebbe scendere sull’Europa Mediterranea. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora qualche lieve piovasco o temporale. Infatti questi disturbi andranno a formarsi soprattutto durante le ore del pomeriggio sulle zone alpine occidentali. Altrove invece avremo sole in prevalenza su gran parte del settore. Le temperature andranno ad aumentare, con massime che oscilleranno dai 33 ai 37 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un anticiclone africano pronto a rinnovare un caldo intenso su tutto il settore. Qui avremo tempo soleggiato pur con qualche velatura o stratificazione in transito in giornata. Anche qui avremo temperature in aumento su tutte le regioni, con massime che sono comprese tra i 34 ai 39 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione soleggiata e molto calda con qualche innocua velatura o stratificazione. Qui non ci saranno fenomeni da segnalare ed avremo una situazione serena durante tutta la giornata. Le temperature risulteranno ancora in aumento, con le massime che andranno dai 35 ai 40 gradi.