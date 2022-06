Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, è morto: aveva 87 anni

Leonardo Del Vecchio è morto all’età di ottantasette anni. È stato il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, il più grande sistema distribuivo del mondo dell’ottica.

Era uno degli uomini più ricchi d’Italia, maggior azionista di Mediobanca e di Generali, nonché creatore di un impero industriale che, nato nel Bellunese, si era esteso in tutto il mondo. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato.

Leonardo Del Vecchio, la vita

Leonardo Del Vecchio è nato a Milano nel 1935, e da bambino ha vissuto nell’orfanotrofio dei Martinitt. Il suo primo lavoro è stato come garzone alla Johnson all’età di 14 anni. Qualche anno dopo si è trasferito ad Agordo, nel Bellunese, dove la comunità montana aveva offerto un terreno a chi avesse avviato un’azienda sul territorio.

Luxottica è nata quando Del Vecchio aveva 26 anni. Dal 1969 è diventato il proprietario unico dell’azienda, che ha continuato a espandersi fino alla fusione, nel 2017, con la francese Elissor. È nata così ElissoLuxottica, un gruppo che conta oltre 180mila dipendenti.

“Dobbiamo creare campioni prima nazionali, poi europei”

“Dobbiamo iniziare ad abbattere i muri e a creare campioni prima nazionali e poi europei, per competere alla pari con colossi internazionali. Serve un’ottica da imprenditori, più che da finanzieri. I dividendi oggi sono a scapito della crescita dimensionale delle aziende”, ha affermato nel 2021 in un’intervista al Corriere della Sera. “Il mondo della finanza nazionale purtroppo è quello più fragile e in ritardo, protetto fino ad ora da regolamenti e relazioni forti che non potranno più garantirne la sopravvivenza”.

Leonardo Del Vecchio era il secondo uomo più ricco d’Italia

Leonardo Del Vecchio possedeva la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti. La sua ricchezza, il 10 aprile 2022, è stata valutata da Forbes per circa 27,3 miliardi di dollari, rendendolo il secondo uomo più ricco d’Italia e il 62esimo al mondo. Nel 1986 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Del Vecchio lascia tre figli avuti da tre diversi matrimoni.