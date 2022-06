Boom GF Vip 7! Non solo Bruganelli: l’altra opinionista è tra le più amate dagli italiani

Boom GF Vip 7: la nuova opinionista è tra le più amate dagli italiani. Inizia a prendere corpo la nuova edizione del reality più conosciuto

Dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, in qualità di concorrente, ora potremmo vedere Soleil Sorge tornare protagonista nel reality Mediaset ma come opinionista.

L’abbiamo vista nei panni della concorrente nell’edizione dello scorso anno. Soleil Sorge era sicuramente tra i personaggi più amati (e controversi) del GF Vip 6. L’influencer italo-americana ha instaurato un rapporto importante con il pubblico del reality Mediaset, ottenendo un buon numero di consensi. Di certo il suo carattere è venuto fuori alla grande nella Casa di Cinecittà, tra litigi e prese di posizione senza compromessi. Per quanto riguarda il suo futuro professionale, a quanto pare potrebbe avere l’ottima chance di condurre un programma tutto suo in autunno, secondo quanto riferito dall’esperto Amedeo Venza. Sempre nei piani in divenire, però, Novella 2000 ha sganciato una vera e autentica bomba. Nella rubrica Up & Down della rivista di Roberto Alessi, si parla di Soleil sempre più vicina ad un ritorno al Grande Fratello.

GF Vip 7, clamorosa indiscrezione: Soleil Sorge sarà presente come opinionista!

Ovviamente nella settima edizione la Sorge non andrebbe a ricoprire il ruolo di partecipante attiva dentro la Casa, ma di opinionista in studio, al fianco di Alfonso Signorini.

Secondo quanto riportato da Novella 2000 leggiamo:

“Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, partita da Uomini e Donne, come scelta di Luca Onestini, passando al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi. Ora mi assicurano che sarà anche nel prossimo GFVip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene“.

Certo, dopo l’exploit nella Pupa e il Secchione, qualcuno poteva pensare ad un tipo di esperienza differente nei programmi di Soleil e invece sembra proprio che il primo amore non si scorda mai. Vedremo se il pubblico la apprezzerà anche in un ruolo completamente ribaltato. Accanto a lei ci sarà anche Sonia Bruganelli, che ci ha ripensato e che si appresta a rimanere al suo posto dopo alcune voci relative ad un addio.