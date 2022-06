Elisa, si sfiora la tragedia: è successo poco prima del concerto – VIDEO

Elisa Toffoli ha seriamente rischiato di rimanere vittima di un incidente. Ecco cosa è successo poche ore prima che cominciasse il suo concerto di Bassano Del Grappa e cosa dovranno fare i fan che hanno acquistato i biglietti.

Solo pochi giorni prima Elisa aveva condiviso entusiasta le date del suo Back To The Future Live Tour 2022. A partire dal 28 giugno a Bassano del Grappa, la cantante avrebbe inaugurato la prima delle 34 date che la vedranno impegnata sui palchi di tutta Italia fino alla fine di settembre. Il 27 giugno, però, c’è stato un brutto incidente.

Intorno alle ore 13:00, cioè all’orario in cui i tecnici hanno la pausa pranzo, ha ceduto la struttura del palco su cui si sarebbe dovuta esibire in concerto Elisa Toffoli. In un primo momento la copertura si è chinata di 45 gradi, andando a toccare il palco. Successivamente, la tettoia è caduta rovinosamente, danneggiando la struttura.

Elisa Toffoli, la ricostruzione dell’incidente sul palco

Fortunatamente, la caduta della copertura del palco di Elisa non ha riportato morti. Ci sono però due operai che sarebbero rimasti feriti a seguito dell’impatto della struttura durante il crollo. Il palco era ancora in fase di montaggio, ed al momento non sono noti i motivi che hanno portato al rovinoso e pericoloso crollo.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, i vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto ed hanno messo l’area in sicurezza. Friends & Partners, che ha organizzato la tournèe di Elisa, ha sottolineato che il coordinamento organizzativo è responsabilità di una società di produzione che sta organizzando le date.

I due precedenti finiti in tragedia per i concerti di Jovanotti e Pausini

Era da diverso tempo che non si sentiva più parlare di incidenti che vedono coinvolti i tecnici che montano i palchi. Nel 2011 suscitò molto clamore il crollo che avvenne a Trieste in preparazione di un concerto di Lorenzo Jovanotti. Nel PalaTrieste morì un operaio di soli 19 anni e ben 7 persone rimasero ferite, di cui una in condizioni gravi.

L’opinione pubblica si scatenò quando scoprì che il ragazzo morto era pagato solo 5 euro l’ora. Nel 2012, invece, crollò una parte della struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini nel Palasport di Reggio Calabria. in quell’occasione, ci fu un morto e la Cassazione confermò cinque condanne per la tragedia.

Questo il video che racconta l’incidente avvenuto sul palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Elisa Toffoli:

Queste, invece, sono le date del tour di Elisa, aggiornate prima dell’incidente. Friends & Partners ha fatto sapere che la data di Bassano Del Grappa verrà recuperata il 3 agosto 2022.