Can Yaman, che delusione! La notizia che scontenta i fan

Delusione per la vita personale di Can Yaman, l’attore e sex symbol turco che ha moltissimi fan, soprattutto donne, anche in Italia

Un vero e proprio sex symbol turco, che ha fatto incetta di apprezzamenti e di estimatori (soprattutto di genere femminile) anche in Italia. Stiamo parlando dell’attore Can Yaman, vero e proprio divo delle soap opera internazionali.

In attesa di partire col nuovo progetto targato Disney + che lo ha praticamente riportato nella sua terra natale, la Turchia, Can Yaman sta attraversando un momento molto particolare anche dal punto di vista sentimentale.

Il modello ed attore turco è infatti spesso al centro del gossip internazionale. Nota la relazione di Can Yaman con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, conclusasi però qualche mese fa. Negli ultimi giorni si è però iniziato a parlare di un ritorno di fiamma importante, non con la Leotta ma con un’altra vecchia relazione dell’attore.

Can Yaman torna con la sua ex fidanzata turca: arriva il responso ufficiale

Da giorni si vocifera di un clamoroso quanto inaspettato ritorno di fiamma tra Can Yaman e la sua collega, l’attrice turca Demet Özdemir, affascinante interprete che ha condiviso il set con Can in Day Dreamer.

I due sono stati anche una coppia per diverso tempo, fino alla separazione consensuale che li ha portati ad allontanarsi, nonostante si stimino molto a livello professionale. I media turchi hanno sorprendentemente parlato di un riavvicinamento intimo negli ultimi tempi.

Pare addirittura che Demet Özdemir volesse annullare le nozze programmate con il suo attuale compagno, il cantante Oğuzhan Koç, pur di tornare con Can Yaman. Un intreccio perfetto per una telenovela di origine turca, che però è stata smentita dalla stessa attrice.

Demet infatti non intende affatto tornare sui suoi passi. Sposerà Koç in un giorno non ancora ben precisato, ma intanto il cantautore ha già chiesto alla famiglia della sua compagna il permesso di portarla all’altare. Mentre la vita sentimentale di Can Yaman resta un enigma.

I due però potrebbero rincontrarsi presto sul set. Can Yaman è alle prese con il remake di Sandokan, nei panni della nota Tigre della Malesia, e anche nel progetto Disney + chiamato El Turco. Per entrambe le produzioni si vocifera la presenza di Demet Özdemir come protagonista femminile.