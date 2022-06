Bufera su Alessandra Amoroso: reagisce così ai fan, è polemica (VIDEO)

Il gesto di Alessandra Amoroso nei confronti dei suoi fan ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. La cantante ha però spiegato così i motivi

Una ragazza solare e dolce, oltre che un’interprete importante della musica leggera italiana. Così viene solitamente descritta Alessandra Amoroso, ex stella di Amici ed ormai una delle cantanti più apprezzate del nostro paese.

Come detto la Amoroso viene spesso considerata una ragazza solare e sempre con il sorriso. Anche se l’ultimo episodio che l’ha vista protagonista, a margine di un’importante evento musicale a Roma, sta facendo discutere non poco.

Alessandra Amoroso è finita nella bufera per aver negato, come testimoniato anche da un video già virale sui social, un autografo ad una sua grandissima fan. Una ragazza che l’aveva attesa con ansia per poterle solamente chiedere una firma.

Alessandra Amoroso nega l’autografo alla sua grande fan: il motivo spiegato dalla cantante

La Amoroso era tra gli artisti invitati ad esibirsi venerdì scorso al Tim Summer Hits, in Piazza del Popolo a Roma. Un video, che come detto già sta facendo scalpore, ha ripreso la cantante salentina chiamata a gran voce da una fan dietro le transenne per un semplice autografo.

“Alessandra Amoroso”:

Per questo videopic.twitter.com/WujUoRhT7a — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 27, 2022

La ragazza ha porto alla Amoroso un cuscino (a lei dedicato) ed un pennarello per la consueta firma e dedica. Ma la cantante ha preferito non autografare nulla, lasciando basiti i presenti: “Se lo faccio a te poi gli altri ci rimangono male. Queste cose non le faccio, mi dispiace, ma ti ringrazio per aver compreso” – ha spiegato Alessandra Amoroso rivolgendosi alla sua fan.

Con grande educazione la ragazza presente al concerto ha capito la decisione del suo idolo canoro, ammettendo di non restarci male e di andare comunque al concerto della Amoroso a San Siro. Il dialogo dunque si è concluso a tarallucci e vino, senza alcuna polemica. Ma il mondo dei social non ha gradito l’atteggiamento di Alessandra Amoroso.

Molte le critiche piovute sulla ex stella di Amici. Alcuni utenti si sono detti meravigliati dal suo atteggiamento: “Tutti ormai si sentono delle superstar intoccabili” oppure “Mi piaceva la Amoroso, ma dopo questo episodio non la seguirò più“. In tanti non approvano la scelta della cantante pugliese, che nonostante sia sempre stata educata e gentile nel rifiuto, rischia di perdere diversi fan.