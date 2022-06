Brave and Beautiful, anticipazioni shock: morte improvvisa e gran finale

Clamorose rivelazioni sulle prossime puntate di Brave and Beautiful, la soap opera di origine turca che sta facendo impazzire anche il nostro pubblico

La seguitissima ed apprezzata soap opera turca Brave and Beautiful è vicina alla conclusione. Mancano ormai pochissime puntate prima di scoprire il gran finale, tra amori, intrighi e situazioni scioccanti che animeranno gli ultimissimi episodi.

Spuntano spoiler e rivelazioni clamorose riguardo alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella prossima settimana. Brave and Beautiful vedrà il terribile Riza prendersela anche con la protagonista Suhan, che subirà gli effetti del malvagio antagonista.

Dramma per la bella Suhan, che dopo uno scontro con il perfido Riza finirà in coma. La donna si ritroverà in serio pericolo, dato che aspetta un bambino. Nel frattempo Soyözlü verrà rinchiuso in una clinica perché dichiarato pazzo.

Spoiler sul finale di Brave and Beautiful: lo scontro finale che scioccherà gli spettatori

Arrivano le anticipazioni shock sul finale di Brave and Beautiful. Suhan come detto è in coma, ciò farà temere per la sua vita ed anche per quella del bambino che porta in gremo. I medici saranno scettici sul farla partorire nelle sue condizioni precarie.

Mentre Suhan oscillerà tra la vita e la morte, Tahsin farà una dura riflessione sulla propria vita e chiederà scusa a tutti coloro a cui ha fatto del male nel corso della sua vita.

Riza, inizialmente rinchiuso in un carcere speciale, riuscirà a fuggire e crederà di averla fatta franca. L’uomo pagherà un guardia della clinica psichiatrica e riuscirà a camuffarsi con un camice addosso. In realtà, saranno stati proprio Cesur e Tahsin a manovrare il tutto per attirarlo in un preciso punto: Riza salirà in fatti su una nave, dove lo aspetteranno i suoi acerrimi nemici.

Tahsin si sacrificherà per sconfiggere una volta per tutte il terribile Riza, facendo scendere dalla nave il genero Cesur. Quest’ultimo assisterà alla colluttazione prima ed all’esplosione della nave poi, impossibilitato ad intervenire.

Fortunatamente Cesur arriverà in ospedale in tempo per ricevere la buona notizia: Suhan riuscirà a partorire il loro primogenito, uscendo lei stessa dal coma. Un lieto fine dovuto e sperato da tutti che verrà trasmesso nelle ultime puntate di Brave and Beautiful.