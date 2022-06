Ballando con le Stelle cambia e si ispira a L’Isola dei Famosi: cosa succederà

Ballando con le Stelle 2022 porterà numerose novità nell’edizione del talent-show che inizierà il prossimo 8 ottobre. Ecco le ultime indiscrezioni ed i primi nomi ufficiali dei concorrenti e della giuria.

In questa fine giugno, Milly Carlucci e Carlo Verdone hanno accettato di fare parte della giuria di Disegniamo la fortuna. L’evento, promosso dall’Agenzia Dogane e Monopoli, selezionerà le grafiche dei prossimi biglietti della Lotteria Italia dai lavori di alcuni ragazzi affetti da disabilità grave. Entrambi i vip si sono detti molto onorati della possibilità.

Nel frattempo, l’organizzazione della prossima stagione di Ballando con le Stelle procede spedita. È ormai confermato che l’edizione 2022 inizierà il prossimo 8 ottobre. Bubino Blog ha rivelato alcune incredibili indiscrezioni riguardo le numerose novità che contribuiranno a migliorare e rinnovare uno dei talent show più amati, Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, che novità! Cosa succede al talent

La stagione televisiva appena conclusa ha visto il GF Vip 6 e L’Isola dei Famosi 2022 consolidare quanto già si era tentato di fare il precedente anno. Una volta constatato che lo show era di forte gradimento del pubblico, Mediaset ha infatti proposto ai concorrenti di accettare l’estensione del programma di alcune settimane.

Fra le novità di Ballando con le Stelle dovrebbe esserci proprio quella dell’allungamento della durata del talent-show. Il programma di Milly Carlucci non dovrebbe più durare per dieci puntate: le indiscrezioni riferiscono che dovrebbe estendersi fino ai giorni prima di Natale, terminando il 23 dicembre con l’undicesima puntata.

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare il talent: il probabile sostituto

Ci sarebbe anche un’altra clamorosa indiscrezione che riguarderebbe la giuria. Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici ormai tradizionali del programma, ha fatto intendere dai suoi profili social che la sua presenza alla prossima edizione di Ballando con le Stelle non è sicura. Il nome più probabile per la sua sostituzione sarebbe quello di Giancarlo Magalli.

Per il resto, la presenza di Zazzaroni, Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith è confermata. Ci sarà anche Rossella Erra, che interverrà in veste di commentatrice e disturbatrice. Per quanto riguarda i concorrenti, per ora l’unico vip che fin’ora è stato ufficializzato è solo la leggenda della musica italiana, Iva Zanicchi.

Ecco il video ufficiale dell’Agenzia Dogane Monopoli per la presentazione dell’evento Disegniamo la fortuna 2022: