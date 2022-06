Anticipazioni Una Vita, Genoveva prende una decisione irreversibile: Ignacio è sotto scacco

Le prossime puntate di Una Vita saranno interamente incentrate su Genoveva e la sua decisione che ha sconvolto i telespettatori: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola sta giungendo verso la fine anche in Italia, ma prima di chiudere i battenti ci sono ancora diverse questioni da sciorinare. Una di queste è la decisione di Genoveva che ha stupito tutti i telespettatori.

Genoveva sa che suo marito le sta nascondendo qualcosa e fa di tutto per scoprirlo, con o senza di lui, ma proprio mentre è in guerra con Aurelio fa una scoperta che la getta nello sconforto: è incinta. La dark lady di Acacias non ha alcuna intenzione di rivelare il suo stato a quello che, attualmente, è il suo nemico pertanto prosegue la sua ricerca disperata nel tentativo di capire cos’è che sta segretamente muovendo il Quesada.

Come sempre, Genoveva riesce nel suo obiettivo e scopre che Aurelio sta tenendo sotto scacco Valeria che non è realmente sposata con David, ma con un tale Rodrigo Lluch: è lui il reale obiettivo del Quesada, uno scienziato che ben presto i telespettatori di Una Vita conosceranno. Proprio nel momento in cui Aurelio comincia ad unire i pezzi del puzzle, scopre che Genoveva è la mandante dell’omicidio di sua sorella Natalia e va su tutte le furie. Il Quesada arriva in un punto di disperazione tale da chiedere a Marcelo di eliminare definitivamente Genoveva, ma il maggiordomo si schiera dalla parte della Salmeron e le rivela tutto.

Anticipazioni Una Vita, Genoveva vuole abortire: Ignacio viene minacciato

Genoveva ha tutte le intenzioni di abortire, non vuole tenere il bambino che aspetta da Aurelio e per farlo in modo sicuro, l’unico che può aiutarla è Ignacio. La Salmeron chiede al Quiroga di fornirle dei contatti che possano aiutarla ad abortire in sicurezza e senza che nessuno sappia niente, per farlo usa, come sempre, i suoi metodi e lo minaccia.

Non passerà troppo tempo affinché Aurelio viene a sapere della gravidanza di sua moglie e si opporrà fermamente alla sua volontà di abortire: il Quesada vuole questo bambino, nonostante il periodo conflittuale con Genoveva.