Anticipazioni Beautiful, in frantumi il matrimonio di Carter e Paris: gravidanza in vista?

Carter e Paris hanno finalmente deciso di celebrare il loro amore e sposarsi, ma qualcosa va decisamente storto: tutte le anticipazioni di Beautiful

La soap opera statunitense prosegue con dei colpi di scena inaspettati che fanno sobbalzare i telespettatori dalla poltrona. Questa settimana saranno protagonisti i promessi sposi Carter e Paris che dovranno affrontare un gran bel problema.

Quando Carter ha capito di non avere nessuna possibilità con Quinn che è ancora troppo legata ad Eric, ha deciso di dare una chance al suo matrimonio e portare Paris all’altare. La Fuller non ha reagito nel migliore dei modi, ma si è dovuta arrendere di fronte alla realtà dei fatti: per lei ed il Walton non c’è alcuna speranza in un futuro insieme.

Prima di arrivare a questo punto della storia, però, in Italia bisognerà aspettare ancora un bel po’, non è neppure ancora stato trasmesso l’attimo in cui Quinn tradisce Eric con Carter e tutto ciò che ne consegue. Arrivati al punto in cui il Forrester e la Fuller si ritrovano, Quinn scopre che Eric la sta tradendo con Donna e questo la porterà ad interrompere il matrimonio tra Carter e Paris perché vuole vivere una relazione alla luce del sole con l’avvocato.

Anticipazioni Beautiful, Quinn ferma il matrimonio: Paris è incinta?

Quinn è ormai decisa e fa irruzione in chiesa spinta da Eric. La Fuller farà una corsa contro il tempo, prima del fatidico ‘sì, lo voglio’ e riesce ad interrompere la celebrazione come nel migliore dei film americani. Arrivata sul posto, Quinn racconta tutta la verità sui suoi sentimenti a Carter che resterà sconvolto, al pari di Paris. Alla fine, i due non si sposeranno.

Stando alle anticipazioni, Quinn e Carter troveranno la loro serenità insieme vivendo la loro storia alla luce del sole, senza più dover trovare sotterfugi per potersi incontrare. Tuttavia, questo idillio potrebbe durare poco: benché si tratta di indiscrezioni, sembrerebbe che Paris possa essere incinta di Carter e, con un neonato di mezzo, le cose non saranno così semplici da affrontare.