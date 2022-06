WhatsApp, come scrivere senza farsi vedere: bellissima scoperta. Può essere un trucco utilissimo per molti di utenti

Oltre a salvaguardare la nostra privacy possiamo gestire molto meglio le nostre sortite online. Poter scrivere qualcosa a qualcuno senza preoccuparci che qualcun altro ci veda. Ora si può.

Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa dell’utilizzo di WhatsApp è la privacy. Tutti gli utenti hanno sempre posto massima attenzione a quelle che sono le modalità di gestione del proprio account per non rendere visibile a tutti le proprie mosse. Inoltre c’è da considerare l’altissimo pericolo di truffe, salito a dismisura nell’ultimo periodo, proprio a causa di messaggi provenienti da profili fake gestiti da hacker. In tutto questo c’è anche la solita richiesta di riservatezza, per sfuggire ad occhi indiscreti in ambito lavorativo o nella vita privata. Ecco quindi che l’ultima novità può tornare molto utile ad una lunga serie di persone. Fino ad oggi, infatti, tutti conoscono il nostro accesso in linea, una volta che iniziamo ad usare WhatsApp. Subito sotto il nome del nostro account compare data e ora di quando ci siamo connessi. Questo può limitarci se abbiamo deciso di ignorare alcuni messaggi o deliberatamente di non rispondere.

WhatsApp, come scrivere senza farsi vedere: la risposta è Widget

Per risolvere completamente il problema basterà utilizzare un nuovo trucco davvero astuto.

La risposta a tutti i nostri problemi si chiama semplicemente Widget. Di che cosa stiamo parlando? Facciamo riferimento ad un’impostazione per molti ancora sconosciuta. Per attivarla occorre solamente tenere premuto su uno spazio libero della schermata del telefono. Lo schermo si rimpicciolirà ed emergeranno delle opzioni tra cui questa, che consiste nel creare un collegamento tra un’applicazione e il desktop dello smartphone.

Inoltre va considerato che ogni volta che riceverai delle notifiche potrai anche leggerle dal Widget, senza bisogno di fare l’accesso nell’applicazione. Si può arrivare a vedere fino a 6 messaggi contemporaneamente. Un’ottima svolta per tutti coloro che hanno bisogno di scrivere o leggere dei messaggi specifici, ma non possono per svariati motivi farsi beccare online. Non vi resta che provare questo semplicissimo metodo e archiviare una delle problematiche più diffuse nel mondo della più grande piattaforma di chat al mondo.