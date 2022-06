Tim, super regalo per tutti i clienti: notizia fantastica

Tornano i super regali di Tim per i propri utenti. L’operatore italiano è quindi pronto a fare una grande offerta ai proprio clienti: tutti i dettagli.

Non si fermano mai le super offerte di Tim, sempre pronta a sorprendere i propri clienti. Infatti anche nell’ultima settimana è arrivato un nuovo regalo per tutti gli utenti: scopriamo di cosa si tratta.

Finalmente gli utenti della Tim possono festeggiare, visto che sono in arrivo una serie di occasioni speciali per tutti. Dopo le ultime rimodulazioni dei costi, che appunto ha portato a costi più alti per alcune tariffe del gestore italiano, TIM adesso è pronta a proporre un piccolo ma interessante sconto ai suoi clienti. Infatti abbiamo visto nelle ultime settimane come le rimodulazioni siano nate da una modifica per il servizio Sempre Connesso.

Infatti fino a qualche mese fa il servizio era obbligatorio per tutti gli abbonati ed ora invece è diventato facoltativo per tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento ad un piano ricaricabile. Quindi i clienti che avranno attivo sulla propria SIM queste tariffe, potranno sempre disattivare il servizio Sempre Connesso. Così facendo questi si troveranno a pagare fino a due euro in meno al mese sulla propria offerta ricaricabile. Andiamo quindi a vedere come fare.

Tim, così si risparmia fino a due euro al mese: come fare

Quindi in queste ore tutti i clienti che beneficiano di Sempre Connesso potranno accedere ad un ticket esclusivo con soglie di consumo senza limiti. Così gli interessati potranno avere telefonate, gli SMS e anche la connessione internet senza un tetto di navigazione. L’operatore garantirà il ticket agli utenti nel momento del rinnovo della loro promozione di riferimento, in caso di mancato credito per procedere in automatico. L’attivazione di questa offerta costerà solamente 0,90 centesimi.

Inoltre ai clienti di Tim sarà inoltre concessa la possibilità di un rinnovo per una seconda giornata, sempre per un costo di 0,90 euro con una spesa totale mensile pari a 1,80 euro. Quindi la possibile disattivazione di questa funzione, potrebbe portare ad un risparmio, arrotondato per eccesso, pari a 2 euro al mese. Per disattivare Sempre Connesso, gli utenti potranno rivolgersi ad uno store ufficiale dell’operatore italiano o visitare i canali di assistenza web e call center.