Soleil Sorge promossa: arriva finalmente la consacrazione in Tv

Soleil Sorge potrebbe essere molto presto la protagonista di un nuovo programma Tv. Ecco l’incredibile indiscrezione che vede protagonista l’ex GF Vip 6.

Soleil Sorge è uno dei personaggi che è piaciuto di più ai giovanissimi durante il GF Vip 6. Non appena finita la sua esperienza nel reality show di Canale 5, Barbara D’Urso l’ha subito voluta come opinionista ne La pupa e il secchione show. Bisogna dire che Soleil ha fatto a lungo parte della folta schiera di opinionisti di Pomeriggio Cinque.

Quando Mediaset ha deciso di ridurre la parte del programma dedicata al gossip, Soleil Sorge si è ritrovata all’improvviso senza la sua maggiore fonte di introito, oltre che vetrina professionale. Forse anche da qui è scaturita la scelta vincente di prendere parte ad un reality show, dove il triangolo con Alex Belli e Delia Duran l’ha portata alla ribalta.

Il futuro dell’italo-americana è in Tv: il retroscena

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’avvicinamento di Soleil Sorge ed Alex Belli era completamente studiato a tavolino con l’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona. Comunque siano andate le cose, Soleil Sorge ha guadagnato un’enorme visibilità dal GF Vip 6, tanto che le è stato chiesto di tornare anche a L’Isola dei Famosi 2022.

Soleil Sorge sembrerebbe essere la concorrente del GF Vip 6 che più si sta avvicinando all’iperbolica carriera di Tommaso Zorzi. Dopo tutte queste esperienze televisive e la popolarità acquisita, sembra molto difficile credere che l’italo-americana possa scomparire nel nulla durante la prossima stagione televisiva.

Quale programma Tv vedrà protagonista Soleil Sorge?

Secondo quanto rivela l’esperto di gossip Amedeo Venza, per Soleil Sorge ci sarebbe addirittura la possibilità che le venga affidato un programma televisivo tutto suo, proprio come accadde a Tommaso Zorzi con il suo one-man-show. Novella 2000 si sbilancia ipotizzando che l’ex GF Vip 6 possa essere chiamata a condurre #GFVipParty.

In quest’ultima stagione televisiva c’era l’ex GF Vip 5 Giulia Salemi, accompagnata dalla sorella di Tommaso Zorzi, a condurre lo spazio televisivo su Mediaset Infinity. Due volte a settimana precedevano la diretta del reality show di Alfonso Signorini. Data la sua conoscenza delle lingue straniere, sarebbe perfetta in un programma musicale con ospiti internazionali, come la diretta radio del Festival di Sanremo o il Fuori Festival.

Ecco il video di TikTok con cui Soleil Sorge ha voluto rispondere a chi sosteneva che, con lei, L’Isola dei Famosi avrebbe fatto il flop degli ascolti: