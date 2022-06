Michelle Hunziker-Eros Ramazzotti, le cose sono cambiate: lo conferma Aurora

Fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti le cose sono cambiate. Lo ha raccontato la loro figlia in una recente intervista, dove ha spiegato che tutto è nato dalla sua festa del venticinquesimo compleanno del 5 dicembre scorso.

Il 18 marzo 2022 Aurora Ramazzotti aveva stupito il pubblico durante la sua intervista nel programma Belve. Tanti italiani vedono i suoi genitori come l’immagine dell’amore romantico: moltissimi non hanno mai smesso di sognare di poterli di nuovo vedere insieme e felici. Questa, però, non è l’opinione della loro figlia.

Aurora Ramazzotti spiegò a Francesca Fagnani: “Io non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto di loro sue: sono bellissimi, senz’altro iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda“.

Aurora Ramazzotti, nonostante le difficoltà di avviare la sua carriera di conduttrice, sarà co-presentatrice del concerto Love-Mi del 28 giugno insieme a Gabriele Vagnato ed Elenoire Casalegno. Con l’occasione, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove ha rivelato alcuni dettagli inediti riguardo la sua vita familiare.

Il 5 dicembre 2021, in occasione del venticinquesimo compleanno di Aurora, è accaduto un evento molto importante. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che per anni non si sono rivolti neanche la parola, hanno incominciato a recuperare il loro rapporto. Per la prima volta, hanno partecipato insieme al compleanno della primogenita.

Aurora racconta che oggi fra i suoi genitori c’è una bellissima amicizia. Proprio da questo rapporto sono nate le recenti collaborazioni artistiche. Eros Ramazzotti è stato ospite nella trasmissione dell’ex moglie Michelle Impossible, dove si sono anche scambiati un bacio. A fine giugno, Michelle ha annunciato che, dopo 26 anni, apparirà in un video di Eros.

La Hunziker ha presentato con entusiasmo il nuovo singolo dell’ex marito, Ama. Secondo Aurora Ramazzotti il rapporto dei genitori non potrà mai tornare ad essere amore: oggi c’è sicuramente stima ed affetto. Secondo Auri, papà e mamma sono un ottimo esempio per tutte quelle persone che si sono separate e non pensano di poter ricucire i rapporti.

Ecco le parole usate da Michelle Hunziker per spiegare di aver accettato di comparire di nuovo in un video musicale di Eros dopo 26 anni: