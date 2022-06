“Sono le mie ultime cartucce”: Lino Banfi commuove i fan e confessa tutto

La confessione di Lino Banfi, straordinario interprete della commedia italiana ed anche delle fiction nostrane, che si sente ormai al capolinea

Da protagonista della commedia sexy al fianco di attrici sensuali e provocanti fino ai panni storici di Nonno Libero in Un Medico in famiglia. La carriera di Lino Banfi è stata vorticosa e piena di ruoli differenti. Ed il noto attore pugliese non vuole fermarsi qui.

Intervistato dal quotidiano Libero, Lino Banfi ha voluto confessarsi, sulla sua carriera passata, sulla sua vita privata ma anche su alcuni progetti futuri. Perché il celebre attore comico di Canosa si sente ancora in grado di dare qualcosa al mondo dello spettacolo, alla veneranda età di 86 anni.

“Sono le mie ‘ultime cartucce: l’età è quella che è, ma non voglio fermarmi proprio ora che sto ricominciando a volermi bene” – ha dichiarato Lino Banfi introducendo l’intervista e la voglia ancora di mettersi in gioco dopo periodi anche complicati della sua vita.

Lino Banfi ed il clamoroso possibile ritorno in Un medico in famiglia

Non sempre ha pensato di sé cose positive. Lino Banfi si confessa parlando del suo passato come qualcosa di incompreso, dicendo addirittura di non essersi mai piaciuto negli ultimi 30 anni. Ma con la maturità si cambia, visto che oggi comincia ad apprezzarsi in pieno: “Adesso invece mi volto indietro e capisco che ho fatto molte cose, la maggior parte che gradisco. Penso: ‘Porcaputtena, sai che questa cosa l’ho fatta proprio bene?’”.

La vera rivelazione nell’intervista recente riguarda Un medico in famiglia, la storica fiction Rai in cui ha lavorato per molti anni. Non è da escludere un clamoroso ritorno: “Magari potremmo fare non 13 episodi ma 3 o 4 puntate. Noi del cast saremmo disponibili. Vediamo che succede: tanto io una decina d’anni di ‘tempi supplementari’ li ho. Posso aspettare”.

Infine la rivelazione su un progetto con un altro pugliese doc, il cantautore Al Bano Carrisi di cui Lino Banfi è molto amico: “Si era parlato di una fiction e certamente la faremo! Il progetto è stato accantonato ma ora vedrà che lo realizzeremo. Al Bano è bravissimo anche come attore”.