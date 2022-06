Manuel Bortuzzo, scoperta la verità: perchè ha disertato la festa di Lulù

C’erano molti assenti alla festa di compleanno di Lulù Selassié: fra tutti, l’assenza di Manuel Bortuzzo è stata sicuramente quella che è pesata di più. Ecco perchè il nuotatore non ha partecipato all’evento e dove si trovava.

Da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù Selassiè è diventato molto meno attivo sui social network. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che, da allora, non si è solo limitato a cancellare tutte le foto che lo ritraevano insieme alla sua ex. Il nuotatore ha anche iniziato a condividere solo foto e video in bianco e nero.

Anche la foto dei profili social di Manuel Bortuzzo è stata aggiornata con uno scatto in bianco e nero, che ha accompagnato dalla didascalia “per ogni lacrima amara che ha bagnato il sorriso“. Insomma, il nuotatore sembrerebbe non avere l’umore molto alto in questi giorni, ma non ha voluto rivelare per quale motivo sarebbe triste.

Perchè Manuel Bortuzzo mancava al compleanno di Lulù

Venerdì 24 giugno Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, ha comunicato la partenza. Molto probabilmente lui, il fratello Kevin ed il nuotatore sono volati insieme a Miami. Tutto questo mentre a Napoli si svolgeva il compleanno della sua ex, Lulù Selassiè. Secondo quando rivelato da Clarissa, Manuel non sarebbe stato neanche invitato.

La più giovane delle sorelle Selassié ha anche spiegato che Bortuzzo ha interrotto i rapporti con tutte e tre le sorelle, nonostante ci fosse stima e amicizia. Alex Belli ha aggiunto che il litigio che ha portato alla rottura è avvenuto mentre lui stava scattando delle foto alle tre principesse. Ha commentato che la coppia aveva dei problemi evidenti, profondi.

Nuovi progetti in arrivo per il nuotatore? Ecco il servizio fotografico

Manuel Bortuzzo ha voluto condividere sui social una foto da Miami, dove si trova in questi giorni. Anche questa in bianco e nero, con la didascalia “ispirazione“. Proprio nei giorni precedenti alla sua partenza, il nuotatore aveva fatto un lungo servizio fotografico a Roma con il fotografo preferito di molti vip, Simone Speraino.

Ecco il video condiviso dal fratello di Manuel Bortuzzo del servizio fotografico fatto a Roma. Per quale motivo l’ex GF Vip 6 si è fatto scattare alcune foto professionali? Sta per partire un nuovo progetto molto importante per lui?

View this post on Instagram A post shared by Manuel Bortuzzo (@manuelbortuzzosupporter)

Questa, invece, è una delle foto che Manuel Bortuzzo ha condiviso da Miami: