“Tutto è cambiato”, che novità nella settima stagione del Paradiso delle Signore: lo spoiler

Due fra gli attori più amati de Il paradiso delle signore hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato della loro esperienza nella soap opera e delle riprese che stanno facendo in questa fine di giugno.

Il pubblico più appassionato alle trame de Il paradiso delle signore non ha smesso di seguire le vicende dei loro beniamini dopo la fine della sesta stagione. A giugno, infatti, sono iniziate le riprese della settima stagione, e come rivela www.davidemaggio.it, il prossimo 28 giugno nella sede Rai di Milano verranno presentati i palinsesti autunnali.

I fan de Il paradiso delle signore potranno quindi verificare se verrà confermata ancora una volta la fascia pomeridiana delle 16:00 per le nuove puntate della soap opera. Nel frattempo, gli stessi attori che prendono parte alle vicende ambientate nell’Italia degli anni ’60 hanno fatto trapelare diversi spoiler sulla nuova stagione.

Il paradiso delle signore, due attori tirano le somme

Su Twitter ha iniziato a circolare una foto di una pagina del copione de Il paradiso delle signore 7. Si leggono chiaramente i nomi di Irene Cipriani e Salvatore Amato, ma non si riesce a capire quali vicende li vedranno coinvolti insieme. Gli attori che impersonano Antonio Conti e la contessa Adelaide hanno invece rilasciato una breve intervista.

Alessandro Tersigni, che ne Il paradiso delle signore 7 vestirà ancora una volta i panni di Antonio Conti, si è detto orgoglioso del percorso fatto in questa soap. Il suo personaggio è cresciuto moltissimo, in tutti i sensi. All’inizio era un pubblicitario, ed adesso è un imprenditore di successo. Questo ha cambiato le percezioni che gli altri hanno di lui.

“E poi ci siamo noi che siamo i più bravi”: parla la contessa Adelaide

Anche la contessa Adelaide, ovvero Vanessa Gravina, ha partecipato insieme a Vittorio Conti all’evento Rai Com Screenings 22. Dal 22 al 24 giugno, la rete pubblica ha presentato la propria offerta televisiva per il mercato internazionale nella sede di Roma. Anche lei, come Vittorio, ha riconosciuto il grande percorso fatto dalla soap opera.

Vanessa Gravina ha sottolineato quanto Il paradiso delle signore possa rappresentare bene e positivamente l’Italia all’estero. Si è anche soffermata sul ruolo delle donne in quel particolare periodo storico, in cui stavano iniziando un processo di emancipazione rimanendo allo stesso tempo ancorate ai sani valori familiari.

Ecco un frammento dell’intervista della contessa Adelaide (l’attrice Vanessa Gravina). Il finale è imperdibile:

Questo, invece, è l’appuntamento che Vanessa Gravina, ovvero la contessa Adelaide de Il paradiso delle signore, ha dato ad i suoi fan nella città di Benevento: