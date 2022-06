Icona della musica italiana in ospedale per combattere il tumore: la foto commuove tutti

Una vera e propria icona della musica italiana è in ospedale per combattere un tumore. Su Instagram spunta la foto che fa commuovere i fan.

Torna a far parlare di sé una icona della musica italiana, bloccata in ospedale per lottare contro il tumore. Infatti su Instagram ha postato una foto in ospedale che è stata accolta dai commenti commossi dei fan: andiamo a vedere cos’è successo all’artista.

Da diverse settimane si è tornato a parlare di Giovanni Allevi, il pianista icona della musica italiana che in queste ore è in ospedale. Infatti l’artista sta combattendo contro un tumore ed è stato costretto al ricovero per sconfiggere la malattia. Così in questi giorni, Allevi sta aggiornando i fan con post e stories su Instagram, che raccontano la sua battaglia contro il mieloma. L’ultimo aggiornamento social però ha commosso tutti i followers.

A causa della malattia Allevi ha deciso di annullare anche il suo tour estivo ‘Estasi 2022‘, proprio per potersi concentrare sulle cure. L’annuncio dello stop una settimana fa quando sui social il pianista e compositore ha scritto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa“. Andiamo quindi a vedere le parole dell’artista e l’ultima foto postata sul suo canale social.

Giovanni Allevi, l’icona della musica italiana ricoverata in ospedale: l’ultimo aggiornamento social

Giovanni Allevi ha quindi postato una foto in cui guarda il paesaggio dalla finestra di ospedale. L’artista ha quindi continuato il suo annuncio affermando: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto“. Parole strazianti che hanno colpito il cuore di tutti i fan appassionati che lo seguono sui suoi canali ufficiali.

Allevi ha quindi concluso scrivendo: “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“. L’icona della musica italiana quindi è dispiaciuto di non poter incontrare i suoi affezionati fan sui vari palchi in giro per la penisola. Nei prossimi giorni non mancheranno aggiornamenti, con Allevi che ha deciso di parlare della sua battaglia con il mieloma apertamente.