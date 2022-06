GF Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano contro Jessica: reazione furiosa. Dall’amicizia alla rottura totale, ora abbiamo la prova

Alcuni rapporti che nascono all’interno dei reality poi durano anche nel tempo, una volta che i concorrenti sono fuori dalla Casa. Ma altri invece si rompono molto prima, come quello tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni.

L’ultima conferma è arrivata dai social. Nelle ultime ore una fan della princess italo-etiope ha voluto fare uno scherzo. Ha postato un’immagine del Grande Fratello Vip 6 in cui si vedono Jessica Selassiè e Alessandro Basciano molto vicini, come se stessero per baciarsi anche se non è mai successo.

L’ex tronista e imprenditore è felicemente fidanzato con Sophie, tra i due ci sono progetti importanti per una vita insieme e soprattutto con la vincitrice del Grande Fratello non c’è mai stata una storia. Ma non è tutto, perché la fan di Jess per commentare la foto ha piazzato alcune emoticon di un pagliaccio e l’hashtag #basciagoni, come è stata soprannominata la coppia.

GF Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano contro Jessica: i rapporti sono ai minimi termini

Quasi immediata è arrivata la risposta di Sophie: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare un collage con Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai???????”. Evidentemente lo scherzo non le è piaciuto e ancora meno che qualcuno metta in dubbio la forza dei sentimenti per Alessandro.

Ma è la conferma che ormai tra lei e Jessica ormai non esistono più rapporti. I telespettatori più attenti lo avevano già notato nelle ultime settimane del GF Vip 6 quando le due ragazze si erano allontanate sempre di più dopo aver passato diversi mesi di confidenze.

In effetti Jessica aveva dichiarato il suo interesse per Alessandro quando è entrato in casa, ma poi aveva piegato su Barù. Da lì però è cambiato tutto e secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza nelle ultime settimane c’è stato un doppio affronto: prima le sorelle Selassié avrebbero rifiutato l’invito per il compleanno di Basciano, poi lui non si sarebbe presentato a quello di Lulù. Da amiche ad avversarie il passo è breve, difficile che cambino idea.