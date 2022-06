Federica Panicucci pronta per il cambio: non era mai successo, fan spiazzati. Arrivano importanti novità per il futuro della conduttrice

I giorni che stanno per arrivare saranno decisivi per il futuro della tv e per quello del pubblico. Martedì 28 giugno a Milano la Rai presenterà i palinsesti della prossima stagione autunnale e il giorno dopo, mercoledì 29 giugno, toccherà a Mediaset. Sono in vista diverse novità, anche legate a Federica Panicucci.

La conduttrice toscana ha appena mandato in archivio un’annata molto positiva. Perché nei mesi scorsi, almeno quelli tra settembre e dicembre 2021, a lungo si erano inseguite le voci di una sua sostituzione al timone di Mattino Cinque e di un rapporto in crisi con Mediaset.

Lei si è fatta scivolare tutto addosso, ha continuato a lavorare con professionalità ed è stata ripagata dai risultati. Mai così come come nell’ultima stagione il programma di approfondimento nella fascia mattutina, grazie a lei e Francesco Vecchi, con uno share sempre vincente. Squadra che vince quindi non cambia? Forse sì, ma intanto ci sono nuove voci su un cambio in corsa.

Federica Panicucci pronta per il cambio: manca poco per la risposta definitiva

Tutto parte dall’addio di Nicola Savino a Mediaset per accasarsi prima a TV8 e poi anche a Sky che sono dello stesso gruppo Comcast. Nell’ultima stagione tra i programmi che ha condotto c’è stato anche Back to School in prima serata Italia 1. Un esperimento che dovrebbe tornare anche nella prossima stagione, ma con un conduttore nuovo e così spunta fuori il nome di Federica Panicucci.

Lo suggerisce Alberto Dandolo su Dagospia. Secondo il giornalista, i vertici di Mediaset avrebbero scelto la Panicucci per una sostituzione interna ai vertici del programma, anche se dovremo aspettare la presentazione dei palinsesti per una conferma. Ma questo significa quindi che dovrà abbandonare Mattino Cinque per seguire altri progetti? O ancora che Back to School sarà il suo ultimo impegno in Mediaset?

Nessuno può saperlo, anche se le voci arrivate nelle ultime ore stanno facendo preoccupare i fan di Federica che temono di avere brutte sorprese quando saranno svelati i palinsesti. Lei ha appena finito, da lunedì 27 giugno toccherà a Simona Branchetti nella stessa fascia oraria. Basterà aspettare un paio di giorni e sapremo tutto.