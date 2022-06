Ex vincitore di Amici censurato da Instagram: “Atti sessuali espliciti”

Il volto noto di Amici, il talent show di Maria De Filippi, è stato accusato di aver esagerato con i video pubblicati sul suo account personale

Il talent show di Canale 5 Amici è una vetrina importantissima per tutti coloro che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo, in particolar modo per chi ha grandi capacità sia nel mondo della musica che in quello della danza.

I vincitori di Amici spesso hanno un futuro radioso davanti a loro. Come è capitato al bravissimo ballerino Andreas Muller, che ha trionfato nell’edizione 2016 del talent di Maria De Filippi. Le sue capacità sono state premiate e il giovane Andreas sta lavorando su grandi palcoscenici.

L’ex vincitore di Amici però l’ha combinata grossa. Ai suoi danni è arrivato un serio e grave richiamo da parte degli organi di controllo di Instagram. Tutta colpa di un breve video postato ieri nelle sue ‘stories’ che ha fatto evidentemente scalpore.

Il video di Andreas Muller e Veronica Peparini censurato da Instagram

Il breve video in questione pubblicato da Andreas Muller faceva intravedere una donna, in calzoncini e regiseno, che si avvicinava alla camera. Nel frattempo Andreas la toccava dolcemente sul seno.

La donna protagonista del video è ovviamente Veronica Peparini, la compagna ormai storica di Muller. I due si sono conosciuti durante l’esperienza ad Amici del ballerino, in quanto Veronica sia presenza fissa del talent oltre che bravissima coreografa.

I due dunque fanno coppia fissa, ma l’organismo di controllo e di censura di Instagram non ha apprezzato la natura sensuale del video. Il quale è stato prontamente tolto e vietato, come fosse materiale osceno capace di ledere la sensibilità di qualcuno.

Andreas Muller ha reso noto l’accaduto pubblicando un’altra story, in cui era presente lo screen inviatogli da Instagram. Il motivo di questa rimozione, secondo gli standard del social, sarebbe “atti sessuali espliciti”. Il momento in cui il ballerino tocca il seno alla compagna evidentemente ha fatto scattare l’allarme nel social network.

Questo lo sfogo di Muller: “Quanto è ridicolo questo social network. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il c***o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a ca***e voi e questa politica di m***a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità.”