Ultim’ora, Amadeus positivo al Covid: le condizioni del conduttore

Tegola improvvisa per Amadeus che è risultato essere positivo al Covid nelle ultime ore: ecco come sta il conduttore Rai

Nonostante l’eccessiva meticolosità, dopo due anni e mezzo di pandemia, anche il conduttore Rai ha contratto il Covid. Una spiacevole notizia che fa inevitabilmente preoccupare i suoi fan.

3 Festival di Sanremo condotti, conferenze stampa per ogni evento, l’incontro con migliaia di persone ogni mese, dopo due anni e mezzo di pandemia anche Amadeus ha contratto il Covid. Nonostante agli occhi del suo pubblico possa sembrare indistruttibile, come gran parte degli italiani, anche il conduttore è stato colpito dal virus che da tempo, ormai, fa preoccupare tutto il mondo. Fortunatamente, il marito di Giovanna sta bene dopo averlo scoperto con uno dei tamponi di routine che rigidamente prevede il protocollo Rai.

Peccato che sia stato colpito proprio durante il periodo di vacanze, perché attualmente Amadeus non è impegnato con nessuna trasmissione televisiva, visto che per il Festival di Sanremo manca ancora un po’ ed I Soliti Ignoti è in pausa estiva sostituito da Techetechetè.

Amadeus colpito dal Covid: i suoi prossimi impegni

Nonostante le meritate vacanze, visti e considerati i prossimi due anni da direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, dopo i primi tre andati a gonfie vele, Amadeus non è mai realmente fermo nel suo lavoro. Soltanto pochi giorni fa, infatti, è stato presente al TG1 per annunciare la donna che lo affiancherà nella giornata di apertura e chiusura della prossima edizione della kermesse musicale amatissima in Italia, anticipando qualsiasi indiscrezione e sorprendendo tutti i telespettatori. Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ed illustre imprenditrice milanese sarà sul palco del Teatro Ariston nelle due occasioni.

Amadeus non è soltanto Festival di Sanremo perché quest’anno duplica l’appuntamento dell’anno scorso con Arena ’60-’70-’80 aggiungendo anche gli anni ’90 all’Arena di Verona in un evento che sarà ospitato dal 12 al 14 settembre e trasmesso su Rai Uno il 17 e 24 settembre ed il 1 ottobre. Non è escluso che in queste date Amadeus possa tornare sull’argomento Festival di Sanremo 2023 e dare nuovi aggiornamenti sugli ospiti. Nel frattempo, intanto che guarisce, il conduttore può occuparsi dell’ascolto dei brani proposti per la prossima edizione della kermesse.