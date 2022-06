Al Bano e Jasmine Carrisi non hanno scelta: costretti a dire di no al programma

Al Bano e Jasmine Carrisi sarebbero stati costretti a dire di no al programma. Ci sarebbero infatti delle ragioni tecniche che non gli avrebbero lasciato altra scelta che rifiutare l’opportunità televisiva: ecco cosa è successo.

Nel 2020 ha debuttato un nuovo talent show su Rai 1: The Voice Senior. Alla conduzione arrivò subito un’impeccabile Antonella Clerici, mentre come giudici furono scelti Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. Padre e figlia sedevano sulla stessa poltrona ed il loro voto valeva come quello di un giudice solo.

Nonostante l’enorme successo del programma, Al Bano e Jasmine Carrisi non sono stati confermati anche per la stagione 2021. Il cantante di Cellino San Marco non ha nascosto la sua delusione: “Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta, per lei questo è una stato una sorta di debutto“.

Al Bano e Jasmine Carrisi, perchè è arrivato il ‘no’ alla Tv

Orietta Berti, che durante l’estate 2021 era stata protagonista della hit estiva Mille, prese il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi. Il settimanale TvMia rivela che per la coppia padre-figlia potrebbe esserci inaspettatamente una seconda opportunità nel talent show di Rai 1: in effetti, in questo momento il cantante pugliese è tornato sulla cresta dell’onda.

Al Bano e Jasmine sarebbero molto contenti della nuova opportunità che The Voice Senior offrirebbe di nuovo. Sembrerebbe, però, che il cantante non avrà altra scelta che rifiutare la proposta di Antonella Clerici. Il motivo è molto semplice: Al Bano avrebbe già preso altri impegni e non sarebbe in grado di partecipare.

Cosa farà Al Bano nel corso della prossima stagione: è già deciso

Quando The Voice Senior inizierà la sua nuova stagione, Al Bano e Romina inizieranno la loro tournée mondiale. Non ci sarebbe dunque tempo per essere presenti negli studi di Rai 1 almeno più volte durante la settimana. Inoltre, senza Al Bano sembra molto difficile che possa essere chiamata Jasmine Carrisi da sola.

Anche durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle, Al Bano era stato accusato da molti fan di aver pianificato il ritiro dal talent show per essere presente ai suoi concerti. Il diretto interessato aveva categoricamente smentito, e non appena la sua professoressa di ballo guarì dall’infortunio al piede aveva tentato di rientrare in gara.

Ecco il prossimo appuntamento canoro pubblicizzato da Al Bano: