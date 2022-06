Addio Al Bano, clamoroso annuncio in diretta: i suoi fan restano a bocca aperta

Al Bano ha dato il suo addio ufficiale in diretta. L’annuncio ha lasciato tutti i fan a bocca aperta: andiamo a vedere le parole del cantante.

Nel corso dell’evento benefico ‘Una Voce per Padre Pio’, Al Bano ha dato il suo addio ufficiale alla scena musicale italiana. Infatti il cantante ha lasciato a bocca aperta anche Mara Venier, conduttrice della trasmissione: le sue parole.

Nella giornata di ieri è tornato l’evento benefico ‘Una Voce per Padre Pio‘. Come sempre all’evento benefico ha presenziato anche Al Bano, che senza troppi giri di parole ha fatto intendere di star bramando il ritiro. A sbugiardare l’ugola di Cellino San Marco però ci ha pensato Mara Venier, che lo ha prontamente sbugiardato. Tra i due quindi c’è stato un simpatico botta e risposta dopo che quest’ultimo si è esibito ed ha ricordato la sua non più verdissima età. Infatti l’anno prossimo il pugliese festeggerà l’ottantesimo compleanno.

L’età avanza ed Al Bano sta seriamente pensando di abbandonare le scene. L’artista pugliese ha quindi sussurrato il suo ritiro, provocando la pronta risposta della Venier la quale non ha creduto a una singola parola relativa al presunto addio alle scene. Il desiderio di Al Bano è quello di arrivare in forma al suo ottantesimo compleanno. Infatti l’obiettivo è fare ciò che ha sempre fatto, ossia cantare, sfoderando un’ultima performance pubblica prima di ritirarsi. Andiamo quindi a rivedere il siparietto in diretta con la Venier.

Al Bano pronto al ritiro, la reazione di Mara Venier: il siparietto tra i due

Al Bano quindi sarebbe pronto a chiudere la sua carriera il giorno del suo 80esimo compleanno, con il cantante che ha affermato: “Magari chiudo la mia carriera là“. Mara Venier però ha deciso di non prendere seriamente le parole del cantante, ironizzando sulla possibilità che Carrisi possa congedarsi nel 2023. La presentatrice ha quindi continuato affermando: “Ma va, da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo, ma poi…” – ha poi continuato – “Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo avanti“.

Colto di sorpresa l’ex marito di Romina Power non ha nemmeno provato a smentire la presentatrice e si è lasciato abbracciare sul palco, facendo un risolino. Quindi al momento il ritiro non sembrerebbe nemmeno davvero nei piani del cantante il ritiro, nonostante lui stesso abbia provato a far germogliare la voce. Carrisi ha quindi fatto capire che finché c’è la salute e l’energia si continua, la pensione può attendere. Quindi Al Bano calcherà ancora i palcoscenici italiani, anche dopo il suo ottantesimo compleanno.