Uomini e Donne, due addii pesanti al programma: telespettatori impietriti

Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero esserci due pesanti addii al programma nel parterre maschile. Ecco l’incredibile indiscrezione.

In più occasioni si è fatta avanti l’ipotesi che il prossimo anno Ida Platano potrebbe entrare nella casa del GF Vip 7. Secondo questo gossip, Maria De Filippi non sarebbe affatto contenta di questa opportunità e starebbe bloccando le trattative. Il 25 giugno, però, è arrivata un’altra indiscrezione che andrebbe in direzione completamente opposta.

Come riporta la pagina Instagram dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Uomini e Donne starebbe invece preparando una nuova stagione da protagonista per Ida Platano. La parrucchiera bresciana non è riuscita a ricominciare una nuova relazione con Riccardo Guarnieri, e quindi sarebbe tornata ancora una volta ad essere single.

Uomini e Donne, pronti due addii al programma

Riccardo Guarnieri, come Ida Platano, sarebbe rimasto single dopo la frequentazione naufragata con Ida Platano. Sembrerebbe che una sua fanpage abbia pubblicato una foto che lo ritrarrebbe in compagnia di una misteriosa donna, forse un’amica di vecchia data. Il cavaliere, però, si sarebbe affrettato a chiedere la rimozione dell’immagine. Come mai?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, anche se Riccardo Guarnieri a fine estate 2022 rimanesse comunque single, non sarebbe garantita la sua presenza per un altro anno a Uomini e Donne: al contrario, il suo potrebbe essere uno dei due addii celebri che il pubblico si dovrebbe aspettare dalla prossima stagione televisiva.

Se ne vanno alcuni volti storici del programma: cosa farà Gemma?

Oltre a Riccardo Guarnieri, un altro addio a Uomini e Donne potrebbe arrivare da Biagio Di Maro. Il cavaliere campano ha sempre diviso il pubblico a causa del suo modo di fare, e Tina Cipollari non ha mai perso l’occasione per definirlo “gretto, un uomo che pensa solo ad una cosa e che non ha alcuna intenzione di innamorarsi“.

Le accuse che all’improvviso aveva rivolto ad Isabella Ricci, ovvero che lei avrebbe cercato di nascondere il loro flirt, avevano fatto pensare che Biagio Di Maro si fosse messo d’accordo con Gemma Galgani. La dama torinese è il personaggio di Uomini e Donne sul quale ci sono più dubbi riguardo il suo prosieguo nel prossimo anno, ma per ora tutto tace.

Ecco la foto che ritrae Riccardo Guarnieri con un’altra donna. Dovrebbe essere solo un’amica, ma il cavaliere di Uomini e Donne si è affrettato a chiedere la rimozione dell’immagine alla fanpage che l’aveva pubblicata:

Questa invece è l’indiscrezione sul duplice addio a Uomini e Donne nella prossima stagione: