Uomini e Donne, la coppia è appena scoppiata: panico tra i fan. In attesa che cominci la nuova stagione, arriva la mazzata inattesa

Passano gli anni e le stagioni di Uomini e Donne, si alternano i protagonisti del Trono Classico e di quello Over ma alla fine la storia tende a ripetersi spesso. Non tutte le coppie che nascono nel dating show di Maria De Filippi durano nel tempo e ora sembra essere arrivato il momento dell’addio.

C’è una nuova coppia di Uomini e Donne scoppiata e adesso stanno anche arrivando le prove. Parliamo di Matteo Ranieri e Valeria Cardone che sono usciti insieme durante l’ultima stagione del programma. Il tronista ci ha messo molto per effettuare la sua scelta e buona parte del pubblico faceva il tifo per Federica Aversano, l’altra corteggiatrice che era arrivata fino al momento decisivo.

Invece Matteo ha preferito puntare su Valeria e per Federica potrebbero aprirsi la porte del trono nella prossima stagione del programma: ma la scelta non sembra aver portato fortuna ai due ragazzi che da tempo non si fanno più vedere in pubblico. Questo è un primo indizio che fa pensare ad una rottura ma ce ne sono anche altri arrivati nelle ultime ore e che fanno temere il peggio.

Uomini e Donne, la coppia è appena scoppiata: tutti gli indizi che lo provano

Come spiega l’esperta di gossip Deianira Marzano, il feeling tra Matteo e Valeria non sarebbe mai aumentato una volta usciti dagli studi di Uomini e Donne. Hanno continuato a vivere lontani e l’assenza dell’ex tronista al compleanno della (presunta) fidanzata, che lui stesso ha confermato, sanno di pietra tombale.

Sono molte le segnalazioni che parlano di rottura totale anche se per ora i due ragazzi stanno zitti e non commentano. Il sospetto è che semplicemente l’addio sia già stato deciso ma nessuno dei due abbia deciso come comunicarlo ai suoi fan. E allora preferiscono la via del silenzio perché non sanno come uscirne puliti.

Voci di crisi in effetti negli ultimi giorni hanno interessato anche tra Luca Salatino e Soraia Ceruti (ma lei ha negato con un post). Tutto a posto invece fra l’ultima tronista, Veronica Rimondi, e Matteo Farnea. Presto i due ragazzi andranno a convivere.