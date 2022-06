La Regina Elisabetta torna a farlo dopo tempo: la notizia fa il giro del mondo. Sua Maestà dimostra di essere ancora in splendida forma

Nonostante i suoi 96 anni di età e il Giubileo di Platino appena festeggiato, Elisabetta II si mantiene attiva grazie alle sue intramontabili passioni, come la passeggiata a cavallo.

Tra le moltissime domande che circondano la vita della Regina Elisabetta d’Inghilterra c’è senza dubbio quelle riguardante la sua estrema longevità. Ad aprile ha compiuto la bellezza di 96 anni e nonostante tutto è ancora estremamente presente nella vita pubblica del paese. Nonostante i medici, specie dopo l’infezione da Covid e la precedente parentesi in ospedale per difficoltà motorie, le avessero raccomandato di dedicarsi per maggior tempo al riposo, Sua Maestà sembra ascoltare fino ad un certo punto. La sua volontà di non delegare il proprio lavoro agli altri è davvero encomiabile e strettamente legata a quel sano conservatorismo che da sempre contraddistingue la dinastia Windsor.

Tra le attività ricreative, in questo caso, che mantengono la regina giovane, c’è anche la passeggiata a cavallo. Cavalcare è sempre stata una grandissima passione per lei, fin dall’infanzia e quando può non si è mai privata di un momento per praticarla.

La Regina Elisabetta di nuovo a cavallo: c’è sempre tempo per la sua grande passione

Ora dopo lo sforzo per presenziare alle cerimonie del Giubileo di Platino, a quanto pare, la monarca si è rimessa in sella.

“Si è molto divertita. Cavalcare di nuovo è un segnale meraviglioso dopo le preoccupazioni per la sua salute. Farlo a 96 anni è davvero straordinario“, ha commentato una fonte reale interpellata dal The Sun. La regina ha partecipato per diversi anni all’evento Trooping the Colour, la storica parata militare con cui ogni anno si celebra il suo compleanno. Tuttavia nell’ultimo periodo ha delegato la presenza ad altri personaggi della Royal Family.

Per lei come detto l’equitazione è una passione di lungo corso, coltivata attraverso l’amore per i cavalli e l’attività fisica. Il tutto, come racconta la tradizione, sarebbe nato all’età di 4 anni, quando le è stato regalato un pony. Fu amore a prima vista, un amore che non accenna a placare le sue fiamme.