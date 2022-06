Il pubblico di Netflix è letteralmente sconvolto: ha la leucemia

Una giovanissima star di Netflix avrebbe la leucemia. La notizia ha scosso tutti gli abbonati della piattaforma streaming: di chi si tratta.

L’ultima notizia riguardante una giovane star di Netflix avrebbe sconvolto i fan. Infatti la giovanissima Zoe Brown avrebbe la leucemia. In queste ore è arrivato l’annuncio, andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Una notizia choc avrebbe lasciato con l’amaro in bocca tutti gli abbonati di Netflix. Infatti la piccola Zoe Brown sarebbe affetta da leucemia. L’attrice è nota per aver interpretato Anna in Derry Girls ed adesso si trova davanti ad una difficilissima sfida a solamente quattro anni. Quest’ultima ora ha devastato sia le persone nel mondo dello spettacolo, si i semplici spettatori che si sono affezionati al suo personaggio nella famosa serie.

Per questo motivo milioni di fan, in queste ore, si sono stretti intorno alla famiglia della piccola. Zoe, insieme alla sua gemella Sophie, ha interpretato la sorella minore del personaggio principale Erin Quinn nella sitcom di successo di Channel 4. Lo spettacolo da anni è presente anche nel foltissimo catalogo della piattaforma streaming. Scopriamo quindi come sta adesso la giovanissime attrice e tutte le notizie a riguardo spuntate nell’ultima ora.

Netflix, la giovane Zoe Brown ha la leucemia: fan sotto choc

A riportare per primo la notizia ci ha pensato il portale britannico The Sun. Stando alle parole riportate dal tabloid, la piccola Zoe Brown starebbe lottando contro la leucemia. Per sconfiggere questa forma di cancro, la giovanissima attrice si starebbe sottoponendo alle chemioterapie e ad altre forme di trattamenti dopo che a maggio le è stata diagnosticata la malattia. Inoltre nel mese di maggio si sarebbe sottoposta a a più biopsie del midollo osseo e punture lombari. A rivelare le sue condizioni ci ha pensato la madre, Leah Brown.

Nonostante ad oggi la bambina fatichi a camminare, stando alle parole della madre lei continua a sorridere. La cosa che ha reso più triste la bambina, come prevedibile, è stata la perdita di capelli. Il trattamento per sconfiggere la leucemia, purtroppo sarà ancora lungo. Così un amico della famiglia Brown ha organizzato una raccolta fondi per aiutare con i costi e altre difficoltà mentre la bambina combatte il cancro. In poche ore la raccolta ha superato l’obiettivo dei 500 dollari, arrivando addirittura a 4mila dollari raccolti.

Anche la creatrice di Derry Girls ha parlato della triste notizia. Infatti Lisa McGee ha inviato i suoi migliori auguri alla bambina, dove ha ammesso che le dispiace tanto che la piccola stia passando questo terribile momento. Sempre la McGee ha poi rinnovato la sua vicinanza alla famiglia della giovane attrice.