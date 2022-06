Mara Venier e Maria De Filippi insieme in un programma tv: l’annuncio fa sognare tutti

Mara Venier, la ‘zia’ più amata della televisione italiana, ha fatto il punto del suo futuro professionale non senza alcune sorprese e rivelazioni

Ancora oggi Mara Venier è uno dei personaggi intoccabili della televisione italiana. La Rai non può fare a meno dell’ironia, della sfrontatezza e dell’esperienza di zia Mara alla conduzione di diversi programmi.

A settembre Mara Venier tornerà in televisione con la conduzione del suo programma ormai storico, ovvero Domenica In. Il contenitore d’intrattenimento del weekend di Rai Uno vedrà dunque la Venier confermatissima in questo ruolo importante.

Intervistata da TvBlog, Mara Venier ha di recente lanciato delle rivelazioni riguardo il suo futuro professionale. Ogni anno si parla di un addio da Domenica In per la presentatrice veneta, ma la stessa riparte senza indugi e con la stessa enfasi di prima.

Mara Venier: “Ecco quando potrei lasciare definitivamente Domenica In”

Al momento non sembra proprio volersi consumare il doloroso addio tra Mara Venier e Domenica In. Anzi, le parole della conduttrice non lasciano alcun dubbio sulle sue volontà future: “L’addio a Domenica in? devono abbattermi piuttosto. Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare e divertendomi anche di più. Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”

Dunque lunga vita alla zia Mara nella domenica di Rai Uno. Eppure la donna nativa di Mestre ha già una pazza idea per quanto riguarda un eventuale cambio di progetti. Ovvero una collaborazione con Maria De Filippi, altro volto storico della nostra TV con cui la Venier ha ottimi rapporti: “Tornerei a lavorare con Maria D Filippi anche domani mattina. ma ci vorrebbe l’idea giusta. Devo dirti che sognerei davvero una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara in un programma insieme. Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno”