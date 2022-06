L’Isola dei Famosi 2022, già svelato il nome del vincitore: pubblico inferocito. Mancano poche ore alla finale ma sembra tutto inutile

Come nei migliori gialli, il vero colpevole è svelato soltanto alla fine e anche per L’Isola dei Famosi 2022 dovremo aspettare la sera del 27 giugno quando ci sarà l’ultima diretta. Ma in realtà i rumors sul vincitore del reality di Canale 5 sono già numerosi e puntano tutti verso lo stesso nome.

In finale sono arrivati personaggi più o meno conosciuti dal pubblico e sulla carta tutti possono spuntarla. Ci sono nomi forti, come quelli di Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ma anche Mercedesz Henger e Nick Luciani. Poi però ci sono anche autentici outsider, che sono entrati in gioco più tardi, come Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis.

Sulla carta hanno tutti le stesse possibilità di succedere ad Awed, che aveva vinto L’Isola un anno fa. Ma in pratica il nome di chi vincerà L’Isola dei Famosi 2022 c’è già e sta facendo arrabbiare il pubblico, anche per la modalità della competizione.

L’Isola dei Famosi 2022, già svelato il vincitore: salgono le proteste del pubblico

Tutto nasce dalle quote delle più importanti agenzie di scommesse italiane che da tempo hanno aperto le giocate. Quello che parte nettamente come favorito è Nicolas Vaporidis, perché viaggia nettamente sotto quota 1.50 e quindi chi scommette su fi lui guadagna molto poco.

La controfavorita è Carmen Di Pietro, pagata almeno il doppio rispetto all’attore romano. Potrebbe arrivare all’ultimo scontro con lui ma difficilmente riuscirà a far saltare il banco. Molto più indietro invece Maria Laura De Vitis e Luca Daffré, ancora più staccati Nick Luciani e soprattutto Mercedesz Henger che nessuna delle agenzie di scommesse considera nemmeno come possibile outsider.

E allora da cosa nascono le proteste del pubblico? Principalmente dalla decisione della produzione di allungare il reality di un mese. Questo ha di fatto messo fuori gioco alcuni concorrenti fortissimi, come Guendalina Tavassi e ne ha costretti altri, quali Edoardo Tavassi, a ritirarsi dal programma per problemi fisici. se tutto fosse finito un mese da, questo non sarebbe successo e forse avremmo visto un vincitore diverso.