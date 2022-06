L’Isola dei Famosi, problemi per la finale? Incidente per l’amato protagonista – VIDEO

Sembrerebbe proprio che ci possano essere dei problemi in vista per la finale de L’Isola dei Famosi. L’amato protagonista si è infatti mostrato con un occhio nero e due dita fasciate. Ecco cosa ha raccontato subito dopo.

L’esperienza de L’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli per i naufraghi rimasti a Cayo Paloma. Lunedì 27 giugno, infatti, sapremo il nome del vincitore di questa edizione del reality show. Secondo Edoardo e Guendalina Tavassi, sarebbe più corretto se vincesse Carmen o Nicolas, che erano presenti in Honduras sin dal primo giorno della trasmissione.

In ogni caso, i concorrenti del programma stanno già iniziando a parlare fra di loro di cosa faranno una volta tornati in Italia. Mercedesz ha spiegato di voler trascorrere ameno due settimane in centro a Milano, mentre Nick dei Cugini di Campagna ha sorpreso tutti spiegando di non vedere l’ora di poter riprendere in mano i suoi videogiochi.

L’Isola dei Famosi, problemi per la finale? Il retroscena

La finale de L’Isola dei Famosi vedrà arrivare in studio anche Edoardo Tavassi, che dopo l’infortunio al ginocchio ha dovuto lasciare il reality show. In una recente intervista a FanPage, la sorella Guendalina ha chiarito che in questi giorni Edo è completamente “blindato” a causa del contratto che ha firmato con Mediaset e non accede ai social.

Ci sono però alcune immagini che sono state diffuse nel pomeriggio del 24 giugno che stanno preoccupando moltissimo gli spettatori de L’Isola dei Famosi. L’inviato Alvin, che da molti viene considerato addirittura il vincitore morale di questa edizione del programma, si è mostrato all’improvviso con due dita fasciate ed un occhio nero.

Alvin ci scherza su: “Adesso siamo pronti per la finale!”

Alvin ha scritto sul proprio account Instagram: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso. Dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno a Cayo di quest’anno“. Per il suo primo tuffo, l’inviato de L’Isola dei Famosi si è portato anche Ilary Blasi, o meglio, si è tuffato insieme ad una sua immagine montata su un cavalletto.

Non è chiaro se sia stato questo sketch comico a costare caro ad Alvin, ma subito dopo si è mostrato con due dita fasciate ed un occhio nero in un campo di basket, commentando: “Bene direi, mancava l’occhio nero e adesso ce l’abbiamo. Pronti per la finale!“. Già da diversi giorni aveva un dito rotto, non è dunque chiaro se abbia compromesso un altro dito.

Ecco il video con le Storie Instagram di Alvin che mostra le dita fasciate e l’occhio nero:

Ecco le foto scattate durante il tuffo in acqua “con Ilary” di Alvin: