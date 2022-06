Grande Fratello Vip, ex concorrente debutta come cantante: è già un successo. Incredibile svolta per uno dei personaggi più amati di sempre

C’è chi sfrutta i reality per farsi conoscere e chi per rilanciare la propria immagine. Poi ci sono quelli come Aida Yespica che ogni tanto hanno bisogno di farsi vedere dai loro fan per sentire ancora quel calore e quell’affetto.

L’ex modella e poi showgirl venezuelana si è rivelata in tutta la sua bellezza all’Isola dei Famosi e poi più di recente è tornata in prima serata al Grande Fratello Vip. Ma ora ha deciso di cambiare completamente vita, o meglio di regalarsi una nuova occasione. Lo fa poco prima di una data importante perché a metà luglio festeggerà 40 anni, anche se a vederla nessuno lo direbbe.

Intanto però finalmente è riuscita a coronare il suo grande sogno perché da poche ore è uscito il suo primo singolo, scaricabile su diverse piattaforme. Si chiama ‘Bugatti‘ e per l’occasione Aida ha avuto collaborazioni importanti. Quella di un produttore con una grande carriera come Max Calo (nominato in passato ai Grammy Awards) e di un autore come Fridah, milanese che da anni vive a Los Angeles e ha collaborato con alcuni produttori famosissimi.

Grande Fratello Vip, ex concorrente debutta ed è subito boom: un bel regalo di compleanno

Per il suo debutto come cantante, Aida Yespica ha scelto di giocare sul sicuro puntando su una melodia che conosce bene. Infatti ‘Bugatti’ è un puro reggaeton, con influenze di musica elettronica, e si candida per diventare un tormentone della prossima estate non solo in Italia.

Il brano è ambientato a Miami (città nella quale vivono nella vita reale il suo ex compagno Matteo Ferrari e il figlio, Aron) ma in realtà il video è stato girato in in hotel alle terme di Abano. Lì Aida canta, dopo aver perfezionato la sua voce frequentando negli ultimi mesi un corso per migliorare le sue doti, ma balla anche e riesce a stupire tutti per la sua bravura.

“E’ il regalo più bello che mi potessi fare per i miei primi 40 anni, un emozione incredibile”, ha commentato Aida al lancio del brano. E la sua nuova veste è piaciuta molto ai fan, anche quelli più famosi come Valeria Marini che ha voluto subito farle i complimenti.